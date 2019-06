Von Uwe Caspar

»Ich habe meiner achtjährigen Tochter versprochen, dass ich sie tanzend zum Abiball führen werde«, verrät der Mann mit dem markanten Schnauzbart dem Publikum und lächelt dabei wie ein Lausbub. Sein Sohn aus erster Ehe ist bereits 59. Ein Mikrofon benötigt der in Luxemburg aufgewachsene Rheinländer nicht – seine Stimme klingt immer noch fest.

Die jungen Leute würden ihn nur via Facebook kennen. Immerhin hat Pütz rund 60.000 Follower. Oft wird er gefragt, warum er so alt geworden sei. »Weil ich überlebt habe«, lautet stets seine schlichte Antwort. Jean Pütz könnte optisch ein Zwillingsbruder des schrulligen Professors Abronsius aus dem Komödien-Filmklassiker »Tanz der Vampire« sein. Doch der kölsche Techniktüftler – seine langjährige Fernsehsendung »Hobbythek« im WDR war ein Renner – gibt sich keineswegs so verschroben wie Professor Abronsius.

Pütz und die Politik

Pütz ist heute noch in diversen wissenschaftlichen Gremien beratend tätig. Vergeblich habe er den Bayer-Konzern vor dem »Teufelszeug« Glyphosat gewarnt und glaubt nun: »Bayer wird daran kaputtgehen!« Klar Stellung bezieht der frühere Ingenieur (»Dabei war ich in der Schule der Zweitdümmste in meiner Klasse«) auch zu politischen Themen. So ist es für ihn unbegreiflich, dass ein Land wie die USA, das doch so große Wissenschaftler hervorgebracht habe, nun von einem »Idioten« regiert wird: »Donald Trump behandelt die Welt wie ein Immobilienkaufmann.« Skeptisch sieht er auch die Zukunft des Elektroautos (»Das ist nur für reiche Leute«) sowie die geplante Abschaffung der Braunkohle-Kraftwerke.

Und er fühle sich immer noch wie ein 68er. »Im Gegensatz zu Joschka Fischer habe ich mich nie gedreht«, merkt der Rentner-Revoluzzer schmunzelnd an. Und wenn Jean Pütz on Tour (»Pützmunter«) ist, dürfen auch Experimente nicht fehlen. Zweimal bittet er im »La Vita« Zuschauer zu sich, es geht um Aufblasen, Hoch- und Unterdruck. Dass der Protagonist einmal schneller einen Plastiksack aufpustet als sein Kandidat, kommt für Pütz nicht überraschend. Sein Credo: »Wenn man die Technik beherrscht, kann man sich das Leben verdammt einfach machen.« Seine empfohlenen Lebensweisheiten hingegen – zum Beispiel: »Nie den Kopf hängen lassen« – klingen etwas platt.

Knochen vom toten Großvater analysiert

Dass Jean Pütz ein Gläschen Wein guten Gewissens verputzen kann, verdankt er indirekt seinem Großvater, der angeblich an Leberzirrhose starb. Der Enkel ging der Sache nach, indem er sich bei der Gruft-Umbettung »ein Knöchelchen« seines Opas sicherte. Die anschließende Laboranalyse ergab die wahre Todesursache: lebenslange Bleibelastung und nicht der Alkohol. Pütz war erleichtert. Er schätzt vor allem Weine aus Luxemburg.