Von Faye Groteheide

Gütersloh (WB). Alles, was das jugendliche Herz begehrt, gab es am Samstag im und am Jugendtreff Bauteil 5. Kampfsport, Graffiti, Tanz, Skaten und jede Menge Musik waren die Zutaten des Jugendkulturfestivals.

Auch in diesem Jahr zog das Festival, das vor elf Jahren vom Jugendparlament Gütersloh ins Leben gerufen wurde, viele Besucher an, hauptsächlich Jugendliche, aber auch Kinder und interessierte Erwachsene. Einer von ihnen, Bürgermeister Henning Schulz, ließ es sich nicht nehmen, das Festival zu eröffnen. »Hier wird jedem der Raum geboten, seine Interessen und Talente zu präsentieren, ohne jegliches Konkurrenzdenken«, lobte er und sprach dem Festival die volle Unterstützung der Gütersloher Politik aus. »Jeder kann hierher kommen und sich so zeigen, wie er ist. Egal welcher Religion oder Nationalität man angehört«, hieß es auch vonseiten der Veranstalter.

Auch ungeübte »Künstler« können sich in einem Workshop im Graffitisprühen üben. Foto: Faye Groteheide Auch ungeübte »Künstler« können sich in einem Workshop im Graffitisprühen üben. Foto: Faye Groteheide

Mit den Kampfsportlern des Sporttempels Gütersloh ging es auch gleich spektakulär los: Elemente aus dem Teakwondo sowie Kick- und Thaiboxen wurden präsentiert, mitsamt passionierter Kampfschreie und dem obligatorischen Durchtreten massiver Holzbretter. Besonders beeindruckten aber der junge Weltmeister Faust Jaschkow und Vize-Weltmeister Erich Heinz mit einem extra eingeübten Showkampf.

Anschließend zeigten Tanzgruppen verschiedenster Stilrichtungen und Altersklassen vor einer begeisterten Menge und stolzen Eltern ihr Können, während draußen fleißig geskatet, gekickt und gesprayt wurde. Auch die in dieser Kunst noch unerfahrenen Besucher konnten das Graffiti-Sprühen in einem Workshop selbst einmal ausprobieren. Für Fans des digitalen Sports gab es die Möglichkeit, an einem Videospiel-Turnier des Fußballspiels »Fifa« teilzunehmen. Auch ein Turnier des Kartenspiels »Yu-Gi-Oh!« wurde angeboten.

Gegen Abend war es dann Zeit für die »Open-Stage«, wo alle, die sich dazu angemeldet hatten – oder spontan mehr oder weniger freiwillig von ihren Freunden dazu überredet wurden – ihre Talente auf die Bühne bringen konnten. So gab es viele gesangliche Darbietungen, aber unter anderem auch ein virtuoses Gitarren-Duett.

Letzter und umfassendster Programmpunkt war dann die »Rap und Hip-Hop Show«, bei der Rapper aus der Region zu groovenden Beats ihre Wortgewalt zeigten. Dazu wurde bis in die Nacht Breakdance getanzt und kräftig mitgenickt und gewippt.

Alles in allem können sich die Veranstalter vom Jupa, dem Bauteil 5, der Weberei, der Falken, des Bürgerzentrums Lukas und der mobilen Jugendarbeit der Stadt Gütersloh wieder über ein gelungenes Festival freuen, das bei allen Beteiligten sehr beliebt ist.