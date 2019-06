Von Bernhard Hertlein

In dem Buch »Wir und die intelligenten Maschinen«, das Dräger gemeinsam mit Ralf Müller-Eiselt, dem Leiter der Abteilung Megatrends bei der Stiftung, geschrieben hat, geht es weniger um die gesellschaftlichen Folgen. Die Veränderungen werden radikal sein, erklären die Autoren. Dabei sei die sogenannte Künstliche Intelligenz (KI) oder englisch Artificial Intelligence (AI) nicht wirklich intelligent jedenfalls noch nicht. Vielmehr arbeiteten die Computersysteme spezifisch festgelegte Aufgaben so ab, wie sie ihnen von Menschen vorgegeben worden seien und wie sie es trainiert hätten. Darin allerdings wurden sie immer besser und die Aufgaben immer komplexer.

Dating, Bewerbungen

Die Autoren nennen konkrete Beispiele. In weiten Kreisen der deutschen Gesellschaft am bekanntesten sei der Einsatz von Algorithmen bislang bei Datingportalen, die passende Partner zusammenbringen, indem sie im Internet eine Fülle von Daten auswerten, und bei der personalisierten Werbung. Auch bei der Personalsuche in Unternehmen übernehmen Algorithmen schon die Auswertung von Bewerbungsunterlagen. Keine Personalabteilung kann 70 Millionen Lebensläufe nach den richtigen Kompetenzen auswerten, wie das in den USA ein Personaldienstleister anbietet.

KI in Medizin und bei Versicherungen

Große Hoffnungen setzen auch die Autoren auf den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Medizin. Als Helfer bei der Diagnose und Operationen bringt sie einen Schatz an Wissen ein, über den kein Arzt allein verfügen kann. Schon gibt es Prototypen für eine voll automatisierte Insulinspritze. Voraussetzung ist natürlich, dass sich der Patient vollständig überwachen lässt.

Die Versicherungswirtschaft ist ein besonderer Freund der Algorithmen. Im Gesundheitsbereich belohnt sie gern sportliche Aktivitäten und gesunde Ernährung. Die Kfz-Versicherer arbeiten an Modellen, wie Autofahrer, die im Verkehr zurückhaltend und vorsichtig agieren, durch niedrigere Prämien belohnt werden. Der Preis, den der Einzelne zahlt, ist Transparenz. Für die Gesellschaft gilt: Dort, wo ein System »gutes Verhalten« mit Boni belohnt, wirkt sich das für andere als Malus aus.

Kriminalitätsbekämpfung

Das Gleiche gilt nach Auffassung der Autoren für den Einsatz von Künstlicher Einsatz in der Kriminalitätsbekämpfung. In New York etwa geben Algorithmen der Polizei vor, wo zu einem bestimmten Zeitpunkt eine größere Gefahr für ein Verbrechen besteht. Klar, dass die Cops dann dort Streife fahren und nicht an anderer Stelle. Und tatsächlich decken sie vielleicht dadurch auch eine Straftat auf. Andererseits bleibt eine andere Straftat an anderer Stelle unbeobachtet.

Ebenfalls in den USA wird, so berichten die Autoren, KI auch dafür herangezogen, die Rückfallwahrscheinlichkeit von Straftätern vorauszusagen. Schlechte Aussichten hat, wer farbig ist und in einer bestimmten Gegend aufwuchs. Dabei kommt es allerdings auch immer wieder zu Fehlern. Konkret nachweisbar sind sie zum Beispiel bei Sprachtests, die etwa bei Einwanderungsanträgen eingesetzt wird.

Neue Arbeitswelt

In der Arbeitswelt droht KI nach Ansicht der Autoren, größere Menschengruppen arbeitslos zu machen. Diesem Problem müsse sich die Gesellschaft dringend annehmen. Das bedingungslose Grundeinkommen sei ein Modell, wie die sozialen Folgen abgefedert werden können. Viele andere Probleme löst es nicht.

Forderungen an die Politik

Der Gesellschaft und Politik in Europa werfen die Autoren vor, sich nicht auf die großen Veränderungen vorzubereiten. Blindlings zu reagieren und weiter nur auf Sicht zu fahren, sei aber das Gefährlichste, was der Staat tun könne: »Intelligente Maschinen sind ein Fall für das Gemeinwohl.« Voraussetzung für eine Lösung sei mehr Wissen. China investiere in den kommenden zehn Jahren 150 Milliarden Euro in KI. Ähnliches laufe in den USA. Hierzulande aber sei alles ungesteuert. Allerdings: »Wer die Algorithmen beherrscht, herrscht zunehmend auch über die Gesellschaft.« Dabei gehe es um Grundlegendes – um die Grundwerte und Grundrechte.

Algorithmen könnten sowohl zu größerer Homogenität und damit zum Ausschluss von Minderheiten als auch zum Gegenteil, der besseren Vernetzung und dem Austausch unterschiedlicher Meinungen führen. Voraussetzungen für Letztes sei die Aufstellung von Leitlinien und Gesetzen durch Politiker, die navigieren wollen und aufgrund ihres Wissens und des gesellschaftlichen Diskurses können. Dabei müsse aber immer klar sein: Die Maschine müsse dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Der Mensch müsse die Hebel in der Hand behalten. Sicher würden auch dann noch Fehler passieren. Dann aber sei die Basis da, um nachzujustieren. Prämisse, die über allen zu stehen hat: Maschine muss dem Menschen dienen.

JÖRG DRÄGER/RALPH MÜLLER-EISELT: Wir und die intelligenten Maschinen, Deutsche Verlagsanstalt DVA, 269 Seiten, 20 Euro.