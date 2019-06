Ältere Jungs wie dieser hier dürfen sich auch mal auf die neue Skateboard-Anlage an der Grundschul-Sporthalle in Isselhorst. Gedacht ist sie aber als Einsteiger-Bahn vor allem für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren. Foto: dpa

Von Stephan Rechlin

Im Grunde hatte sich der Neubauwunsch vor zwei Jahren schon erledigt. Nach einer Prüfung von Standort und Kosten war das Projekt versandet – jedenfalls fragte niemand mehr danach. Das änderte sich erst, als das Thema am Küchentisch der Familie Scheppeit noch einmal aufkam. Um einen erneuten Marsch in die Sackgasse zu vermeiden, nahm Mutter Pamela Scheppeit, Inhaberin des Kindermodengeschäftes Kiddy Point in Isselhorst, Kontakt mit Gabi Neumann vom TV Isselhorst auf. Gemeinsam mit dem TV wurde ein Konzept für eine Skateboardbahn für Einsteiger entworfen – denn eine für Fortgeschrittene gibt es ja bereits am Bauteil 5. Konzept und Standort an der Turnhalle wurden zunächst mit Umweltamtsleiter Bernd Winkler, anschließend mit dessen Nachfolger Dirk Buddenberg besprochen. Ja, und jetzt ist das Projekt tatsächlich beschlossen – es steht mit 128.000 Euro im Haushaltsplan der Stadt.

Anlage für Einsteiger

Im Umweltausschuss erläuterte Buddenberg Bauweise und -ausrichtung der neuen Anlage. Gebaut wird die Bahn demzufolge neben der Isselhorster Sporthalle auf 20 mal zehn Metern, dort wo jetzt Parkplätze und Grünflächen sind. Dort fand an Himmelfahrt zum letzten Mal der Friesische Frühschoppen der Luttermöwen statt. Das Angebot richte sich vor allem an jüngere Skater – damit die Kinder bis zum Alter von etwa 14 Jahren auch eine Freizeitmöglichkeit am Ort finden. Der Platz für die Skaterbahn sei bewusst gewählt worden – er sei zentral, gut einsehbar und es gebe keine direkten Nachbarn. Dennoch habe eine schalltechnische Untersuchung ergeben, dass eine drei Meter langer Wall benötigt werde, der sich wie ein »L« um die neue Anlage fügen werde. Diese Mauer solle Geräusche schlucken und vor möglicherweise herumfliegenden Boards schützen.

Mit Pamela Scheppeit sei besprochen worden, die Wand gemeinsam mit den Kindern und einem Graffiti-Künstler zu gestalten. Die Kinder haben versprochen, auch auf die Sauberkeit zu achten. Genutzt werden darf die Anlage von Montag bis Samstag in der Zeit von 9 bis 21 Uhr, an Sonn- und Feiertagen von 15 bis 21 Uhr. Mit der Freigabe rechnet Buddenberg im Spätsommer.