Von Wolfgang Wotke

Den Menschen hinter dieser Musik kann man auf eine sehr ehrliche und sympathische Art erst jetzt durch seine Biografie kennenlernen, die der Gütersloher Lehrer im Ruhestand Uli Twelker zusammen mit dem Künstler geschrieben hat. Auf 251 Seiten erzählt der 66-jährige, singende Schlagzeuger und Musikjournalist zweisprachig (deutsch und englisch) das Leben von Anderson. Der Titel »Miller Anderson – Woodstock, 1000 Clubs & Royal Albert Hall« verspricht biografische Notizen, musikalische Zitate und »irre« Anekdoten. Nach mehreren Interviews hat Twelker alles aufgeschrieben.

Das Verfassen einer Musiker-Biografie ist eine harte Nuss

Das Verfassen einer Musiker-Biografie ist eine harte Nuss. Schreiben an sich ist schon schwierig genug – das Schreiben über ein Leben eines weitgehend Unbekannten der Musikszene noch eine Nummer härter. Doch Uli Twelker weiß genau, wie man das macht. Es ist bereits seine dritte Biografie über einen Musikkünstler. Zuvor sind bereits erfolgreiche Bücher über die Beat- und Mod-Band »Small Faces« sowie über die englische Pop-Ikone Georgie Fame erschienen. Für das jetzige dritte Werk hat Twelker ganze acht Monate gebraucht. »1973 habe ich Miller Anderson zum ersten Mal live erlebt. Das war in einem Lokschuppen in London. Damals spielte er noch in der Band ›Hamlock‹. Da habe ich ihn auch persönlich getroffen«, berichtet Uli Twelker. Über die Jahrzehnte sei dann eine tolle Freundschaft entstanden. 25 Jahre lang sei Anderson mit der Spencer Davis Group unterwegs gewesen. Vor zehn Jahren habe der britische Musiker seine eigene Band gegründet und tourt bis heute durch Europa. Auch in Gütersloh war er bereits zu Gast (2013 als auch 2017) und am 25. August tritt er mit seiner Sieben-Mann-Band erneut bei der Woche der kleinen Künste auf.

" „Ich will nicht über Stars schreiben, sondern lieber über Underdogs, die es mit ihrer Karriere nicht so einfach hatten.“ Ulli Twelker "

»Ich will nicht über Stars schreiben, sondern lieber über Underdogs, die es mit ihrer Karriere nicht so einfach hatten. Die liegen mir am Herzen«, gesteht Twelker. Anderson habe ihn von Anfang an interessiert. »Er ist immer ehrlich gewesen, zwar etwas schüchtern und hat nie einen auf dicke Hose gemacht.« Im November 1968 habe sich Anderson der Keef Hartley Band angeschlossen, die 1969 beim Woodstock-Festival auftrat. »Eine tragische Hintergrundgeschichte, die ich in unserem Buch erzähle. Ein Manager verhinderte damals seinen großen Durchbruch.« Übrigens: Die Biografie über Miller Anderson ist ab sofort für 15 Euro plus Verpackungskosten unter der E-Mail ulitwelker@gmail.com erhältlich.