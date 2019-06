Noch am Dienstagmittag sind auf dem Spielplatz Büschers Kamp unweit der Gesamtschule viele Scherben zerschlagener Bierflaschen aufzufinden. Und das obwohl der Fachbereich Grünflächen dort am Montag aufgeräumt haben soll. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). An der Gütersloher Janusz-Korczak-Gesamtschule (JKG) haben sich einige Zehntklässler in der Nacht zu Montag derart gehen lassen, dass Leiterin Heidrun Elbracht sogar Strafanzeigen bei der Polizei erstattet hat – ein im Regierungsbezirk seltener Vorgang.

Bei den Beschuldigten handelt es sich nach Informationen dieser Zeitung um fünf junge Männer im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Sie wurden nach Angaben Elbrachts auch von der Zeugnis-Übergabe und der anschließenden Feier am Freitag ausgeschlossen, dürfen die Schule nicht mehr betreten. Zudem wurde für den gesamten Jahrgang (174 Absolventen) der traditionelle Schulsturm am Dienstag abgesagt, die Jugendlichen mussten allesamt zu Hause bleiben.

Die fünf jetzt strafrechtlich verfolgten Schüler sollen in der Nacht von Sonntag auf Montag auf dem Spielplatz Büschers Kamp unweit der Gesamtschule ein Zechgelage sondergleichen veranstaltet haben. Anwohner riefen demnach am frühen Montagmorgen wegen anhaltender Ruhestörung die Polizei, die nach Angaben von Sprecherin Corinna Koptik gegen 4.15 Uhr auf dem Spielplatz eintraf, aber von den Jugendlichen niemanden mehr vorgefunden habe.

Von der Zeugnis-Übergabe ausgeschlossen

Den Beamten soll in der Dunkelheit sofort aufgefallen sein, dass die Anlage hauptsächlich mit Scherben kaputter Bierflaschen übersät war. Die Polizisten haben nach Koptiks Angaben den gröbsten Unrat noch in der Nacht beseitigt, damit sich daran niemand mehr verletzen konnte.

»Wir als Schulleitung waren dann auch gleich am Montagmorgen vor Ort, zusammen mit dem Fachbereich Grünflächen der Stadt«, berichtet Elbracht auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage. Die Rietbergerin ist seit August Rektorin der JKG als Nachfolgerin von Petra Hakenberg. Elbracht schien sofort zu wissen, wer für die Verwüstungen auf dem Spielplatz in Frage kommen dürfte und erstattete die Strafanzeigen. »Ich bin seit 2003 als Lehrerin tätig, aber so etwas habe ich in all den Jahren noch nicht erlebt«, spricht die Pädagogin nicht nur auf die Spielplatz-Randale an.

Denn auch in der Gesamtschule war in den vergangenen Tagen vom Zehner-Abschlussjahrgang »deutlich über die Stränge geschlagen« worden, so die Schulleiterin. Doch diese Schäden, darunter obszöne Schmierereien an der Schulmensa, seien noch am Montag beseitigt worden und »strafrechtlich nicht relevant« gewesen.

Noch viele Scherben am Dienstag auf dem Spielplatz

Auf dem Spielplatz zeigten sich am Dienstagmittag zwei Mütter erbost über die vielen Scherben, die dort noch überall zu finden waren. »Wir sind mit unseren Kindern nahezu jeden Tag hier«, berichtet Susanne Schulze (42), »doch jetzt können wir die Kleinen auf diesem Spielplatz nicht mehr barfuß laufen lassen.«

Unklar ist, ob der Spielplatz vom Fachbereich Grünflächen noch gründlich gereinigt wird.