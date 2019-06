Warendorf (WB). Ein Vater und sein achtjähriger Sohn werden seit einem Campingausflug in Telgte nahe der Grenze zum Kreis Gütersloh vermisst.

Wie die Polizei in Warendorf mitteilte, waren der 41-jähriger Mann aus Ostbevern und sein 8-jähriger Sohn zuletzt am Sonntag auf einem Campinglatz in Telgte gesehen. Die Polizei bittet um Hilfe bei der Suche.

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Er hat dunkelblonde, kurze Haare, trägt einen Dreitagebart und eine dunkle Hornbrille. Sein Sohn ist 1,30 Meter groß und hat weißblonde, kurze Haare. Er trägt ebenfalls eine schwarze Brille.

»Die Vermissten könnten mit einem nicht zugelassenen, blauen Opel Zafira unterwegs sein. An dem Pkw sind die Kennzeichen WAF-LA 85 angebracht«, so die Polizei.

Wer kann Angaben zu dem Aufenthaltsort der Gesuchten machen? Wem sind die Personen oder das Fahrzeug aufgefallen? Hinweise werden an bei der Polizei Warendorf unter der Rufnummer 02581/941000 oder per E-Mail entgegengenommen.