Dieser Saatgutautomat steht an der Schledebrückstraße in Gütersloh. Foto: Wolfgang Wotke

Von Jan Gruhn

Gütersloh (WB). Die Lackierung verrät schon, dass es hier keine Kaugummis gibt: Wer sich eine Palme oder eine Bananenpflanze in den Garten setzen möchte, kann das passende Saatgut dafür jetzt aus Automaten in Gütersloh ziehen.

Florian Faust (39) aus Sandkrug bei Oldenburg hat die grünen Kästen aufgestellt. Insgesamt 13 Automaten seien es bereits bundesweit. Nach Fausts Angaben sind die Exemplare an der Schledebrückstraße sowie an der Holler Straße in Gütersloh die ersten in Ostwestfalen-Lippe. »Der Norden ist jetzt abgedeckt«, sagt der Niedersachse. »Jetzt will ich in den Süden.«

Für einen Euro gibt es eine Kapsel mit Saatgut von einer von vier Palmenarten. Gleiches gilt für die Bananenpflanzen. Für noch mal 20 Cent können Hobbygärtner (zumindest an der Holler Straße) eine Ration Langzeitdünger ziehen. »Der reicht etwa für fünf bis sechs Monate«, sagt Faust.

»Ein Kumpel von mir hat in Italien einen Saatgutautomaten entdeckt«, erklärt Faust, wie er auf die Idee kam. »Allerdings war da nur eine Sorte drin.« Im August 2018 habe er den ersten seiner Automaten aufgestellt. »Sie stehen alle auf privaten Grundstücken.« So müsse er nicht erst aufwendig Anträge bei der zuständigen Kommune stellen. Alle drei Monate wird das Saatgut ausgetauscht beziehungsweise aufgefüllt.

Damit die Palmen auch gut wachsen, rät Faust, das Saatgut erst in einem keimfreien Substrat anzuzüchten. »Das bekommt man in jeden Blumenhandel.« Wenn die Setzlinge nach etwa fünf bis sechs Wochen genügend Wurzeln ausgebildet hätten, könnten sie ohne Probleme ausgesetzt werden. Einige Sorten seien für den Garten, einige für den Topf im Haus geeignet. Eine Keimanleitung gibt’s am Automaten gleich mit dazu.

Florian Faust ist eigentlich Lagerist und derzeit arbeitssuchend. Das Palmengeschäft sei nur eine kleine Nebentätigkeit. Für die Selbstständigkeit reiche es noch nicht. Neue Standorte für Automaten sucht Faust unter anderem über eine von ihm verwaltete Facebook-Gruppe mit etwa 13.700 Mitgliedern. Als nächstes sollen Automaten in Frankreich, Österreich und in der Schweiz folgen.

Seine Automaten kommen offenbar gut an. Als in Niedersachsen eine Lokalzeitung über einen der ersten Saatspender berichtete, sei der in kürzester Zeit leergekauft gewesen, sagt Faust. Hoffentlich waren unter den Kunden keine Kinder, die sich später über den eigenartigen Geschmack der Kaugummis wunderten...