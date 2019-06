Von Wolfgang Wotke

Gütersloh/Rietberg (WB). Ein Traditionsunternehmen übernimmt das andere: Ab 1. Januar 2020 gehört das Autohaus am Südtor in Rietberg zum Gütersloher Autohaus Mense GmbH. Das haben am Mittwoch die Geschäftsführer bekannt gegeben.

Ändern solle sich nicht viel, verspricht Matthias Mense, für die Kunden bleibe alles beim Alten: »Das Geschäft wird in gewohnter Weise fortgeführt.« Auch alle 30 Mitarbeiter aus Rietberg würden übernommen. »Ein absolut eingespieltes Team.« Für Volkswagen wird es weiter den Verkauf und den Service geben, für die Marke Audi den Servicebereich. Seit geraumer Zeit habe es Verhandlungen für eine mögliche Übernahme gegeben, die Idee dazu sei von beiden Häusern ausgegangen, betonen Elmar und Marco Landwehrjohann, die Geschäftsführer am Südtor. Man arbeite bereits seit mehr als 25 Jahren eng zusammen. Jetzt seien die Verhandlungen erfolgreich beendet worden.

Konzentrationsprozess in der Automobilbranche

Als Hintergrund für die Übernahme führt Mense »den zunehmenden Konzentrationsprozess in der Automobilbranche« an. Anders als Landwehrjohann habe das Autohaus Mense vier Standorte in Gütersloh, außerdem zum 1. Oktober ein kleineres Skoda-Autohaus in Naumburg an der Saale. »Da steigen wir mit 51 Prozent ein. So haben wir auch Zugriff auf diese Marke«, erklärt Matthias Mense.

Autohäuser der Betriebsgröße in Rietberg würden es in Zukunft schwerer haben, sagt Matthias Mense. Durch den rasanten Umbruch in der Branche sei es für viele Betriebe alleine sehr viel schwieriger geworden, am Markt konkurrenzfähig zu bleiben. Das heutige Autohaus-Geschäft sei von sehr großen und schnellen Veränderungen geprägt. »In unserer Landschaft wird sich noch viel bewegen. Nicht zuletzt auch wegen der Elektromobilität, die zum Jahreswechsel erst richtig spannend wird.« Verstärkt setzen wolle man auch auf den Handel mit Jung- und Jahreswagen. Erhöht werden soll das Portfolio zudem bei der Elektromobilität, wo im kommenden Jahr neue Modelle auf den Markt kommen. Die Konzentration werde zunehmen, es werde mehr größere Unternehmen geben, die auf steigende Auflagen und Vorgaben der Konzerne reagieren müssten. »Deshalb haben wir rechtzeitig selber diese strategische Entscheidung getroffen.«

Beide Autohäuser haben eine lange Geschichte vor Ort

Das Autohaus Mense (300 Mitarbeiter) gibt es bereits seit 1964, Elmar Landwehrjohann machte sich 1986 in Rietberg zuerst mit einem Serviceunternehmen selbstständig, später wurde er Händler. Heute setzt Mense jährlich 2500 Neuwagen und fast 4700 Gebrauchtwagen ab. Das Autohaus am Südtor, so Marco Landwehrjohann, verkauft jährlich rund 200 Neu- und fast 500 Gebrauchtwagen. Mense sucht zurzeit noch weitere Flächen in Gütersloh, um die Gebrauchtwagenankäufe unterbringen zu können. Auch Kfz.-Mechaniker würden gesucht.