Daniela Toman (Fachbereich Grünflächen) schaut sich die kahle Buchsbaumhecke im Botanischen Garten in Gütersloh an. Das Bild rechts zeigt einen anderen zerfressenen Buchsbaum. Foto: Hendrik Fahrenwald

Von Hendrik Fahrenwald

Der Heckenschreck geht im Kreis Gütersloh herum. Zu Hause in Verl streift Daniela Toman mit Handschuhen und einem Glas durch den Garten. Sie greift in ihre Buchsbäume, und mit flinken Fingern holt sie eine Raupe nach der anderen von den Ästen und packt sie in ihr Glas. Es sind keine gewöhnlichen Raupen, die sich in den grünen Kugeln verstecken, sondern Buchsbaumzünsler.

Gefahr kommt aus Asien Der zwischen knapp einem und sechs Zentimeter große Schädling wurde über den Pflanzenhandel aus Ostasien eingeschleppt. Die ersten Tiere fielen 2007 rund um die Rheinhäfen Kehl und Weil am Rhein auf. Zum ersten Mal im Kreis Gütersloh ist der Buchsbaumzünsler vor zwei Jahren aufgetaucht, sagt Gärtnermeister Frank Eickhoff. »Der ist jetzt bei uns heimisch.« Seine Eier legt der Falter hauptsächlich an den äußeren Blättern des Buchsbaums ab. Aus ihnen schlüpfen die gefräßigen Raupen. Zuerst fressen sie die Blätter, dann sogar die Rinde an den Ästen. Das führt dazu, dass alle Pflanzenteile des Buchsbaums oberhalb der Fraßstelle absterben. Befallene Pflanzen sehen meist beige-gelblich aus, haben kaum noch Blätter und sind häufig von den Raupen eingespinnt. Zu erkennen sind die grünen Raupen im Buchsbaum vor allem an ihren schwarzen Punkten.

Diese Mittel können helfen

Das Wort sorgt bei Gartenfreunden für Aufruhr. Bei Niklas Kölbel, 21 Jahre, Abteilungsleiter Hartware im Gartencenter Brockmeyer in Halle, stehen die Kunden Schlange. Bis zu 30 Kunden pro Tag wollen wissen, was gegen den Schädling hilft. Sein Zauberwort gegen den Zünsler ist das Bakterium Bacillus thuringiensis. Spritzmittel auf der Basis des Bakteriums würden helfen. »Damit bekommt man den Schädling in den Griff«, sagt Kölbel. Und es sei sogar bienenfreundlich. Wichtig ist, dass man erst spritzt, wenn man die Raupen an den Blättern fressen sieht und das Mittel vor allem im Inneren des Buchsbaum versprüht.

So machen es auch die Kollegen von Daniela Toman vom Fachbereich Grünflächen im Botanischen Garten. 200 Meter Hecke sind befallen. Neben dem Spritzmittel wollen sie noch Neemöl ausprobieren. Auch von einer Methode, bei der man den Buchsbaum mit einer Folie überzieht und durch die entstehende Hitze die Raupen tötet, hat Toman gehört. Mit Algenkalk sind sie schon gegen die Schädlinge vorgegangen. »Den Raupen schmeckt es dann nicht mehr so«, sagt Toman. »Ich kenne keinen Fall, wo das funktioniert hat«, sagt der Spexarder Gärtnermeister Frank Eickhoff. Er gibt Buchsbaum-Freunden nur wenig Hoffnung. »Es kann keiner seriös sagen, dass das Problem noch in den Griff zu bekommen ist.« Auch Toman sieht schwarz. »Ich glaube nicht, dass wir den Schädling ausrotten können«, sagt die Verlerin.

Aufwand ist groß

Der Kampf gegen den Buchsbaumzünsler wird somit nicht enden, auch wenn sich die Pflanzen erholen und

neu austreiben. Aufgrund dieser schlechten Aussichten verkauft Eickhoff schon gar keine Buchsbäume mehr. Wer noch Buchsbäume bei sich im Garten hat, müsse sich nun die Frage stellen: »Wie viel sind mir die Buchsbäume wert?«, sagt Toman. Denn wer an seinen Kugeln, Hecken und Bäumchen hängt, der muss die Bekämpfung mindestens zweimal im Jahr in Angriff nehmen. »14 Tage Urlaub können da schon zu viel sein«, sagt Eickhoff. Die überwinterten Raupen waren im April aktiv. Die erste Generation der Nachkommen ist Mitte Juli zu erwarten. »Bis zu sechs Generationen kann es geben«, sagt Eickhoff. Ob sich der Schädling im Garten eingenistet hat, kann man am besten mit einer Falle für Falter sehen. Eine Menge Arbeit für einen eigentlich pflegeleichten Baum. Auch im Botanischen Garten wird über Alternativen nachgedacht.

Das ist die Alternative

Eine Eins-zu-Eins-Alternative gibt es laut Toman für den Buchsbaum nicht. Ihre Empfehlung ist die Japanische Stechpalme. »Die wächst allerdings langsamer und wird nicht so schön dicht wie der Buchsbaum«, sagt Toman. »Die ist auch nicht ganz so pflegeleicht wie der Buchsbaum«, ergänzt Eickhoff. Ratsam ist es bei dem Ersetzen vieler Buchsbäume nicht nur auf eine Alternativpflanze zu setzen, so Toman. Bei der Entsorgung sollte man darauf achten, dass man Äste oder ganze Bäume aus dem eigenen Garten herausbringt und in die Biotonne wirft.