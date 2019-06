Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Das Städtische Klinikum Gütersloh ist tiefer ins Defizit gerutscht. Die Stadt wird aufgefordert, den Cash-Pool, also den Ausgleichstopf, weiter aufzustocken.

In den seit November vergangenen Jahres geführten Sondierungsgesprächen zu einer Fusion mit dem Sankt Elisabeth Hospital schwächt das die Verhandlungsposition der Stadt. Besucher erhalten keine Auskunft. Sie werden gebeten, vor dem Operationssaal zu warten.

Der Kreis der Operateure ist denkbar klein gehalten. Nur die Geschäftsführungen von Klinikum und Hospital, Dezernentin Christine Lang, einige enge Mitarbeiter und Experten der WRG Consulting GmbH dürfen mit in den OP.

Behandlungsziel

Das Behandlungsziel ist bekannt: Im Sommer 2019, also jetzt, soll entschieden werden, ob aus den Sondierungsgesprächen konkrete Fusionsverhandlungen werden. Über diesen Schritt aber müssen auch die Angehörigen mit entscheiden. Informationen sind derzeit aber nur auf dem Flur vor dem OP aufzuschnappen. Meistens ist das kein gutes Zeichen.

Zustand ist schlechter

Demzufolge hat sich der Zustand des Städtischen Klinikums weiter verschlechtert. Aus den 170.694 Euro Defizit des Jahres 2017 ist im vergangenen Jahr ein 1,6 Millionen Euro hoher Fehlbetrag geworden. Damit ist die Situation wieder so brenzlig wie 2015, als Wirtschaftsprüfer den Begriff »cash burn rate« einführten, um die Quote des im Klinikum verbrannten Geldes zu bemessen. Woran das genau liegt, ist auf dem Flur nicht zu erfahren. Vermutlich hat Geschäftsführerin Maud Beste wie schon vor vier Jahren einen Teil der hereinkommenden Erlöse verwendet, um dringend nötige Investitionen zu finanzieren.

Investitionsstau

Diese Investitionen sind auch der Grund, warum das Klinikum seit anderthalb Jahren einen Partner sucht. Auf 83 Millionen Euro bezifferte die Erste Beigeordnete Christine Lang damals den aus Klinikmitteln nicht stemmbaren Bedarf. Allein in diesem Jahr werden davon laut Flurfunk 9,4 Millionen Euro benötigt.

Der »Cash Pool«

Um erst einmal nur in diesem Jahr zahlungsfähig zu bleiben, bittet das Klinikum um eine Aufstockung des 2010 erstmals eingerichteten »Cash Pools«, einer aus Steuergeldern gefüllte Ausgleichsrücklage. Der Pool startete mit drei Millionen Euro, wurde 2015 auf 5,5 Millionen Euro aufgestockt und dennoch überzogen. Jetzt soll der Topf um weitere 1,8 Millionen Euro gefüllt werden.

Dauer-Zapfstelle

Die Angehörigen helfen ja gerne kurzfristig aus, wenn ihr Klinikum vorübergehend mal klamm sein sollte. Doch aus dem kurzfristigen Kontoausgleich ist eine dauerhafte Zapfstelle geworden. Die Erlöse reichten in den vergangenen Jahren nie aus, um die Entnahmen des Vorjahres auszugleichen. Durchschnittlich nutzte das Klinikum Jahr für Jahr etwa zwei Millionen Euro, um über die Runden zu kommen. Was soll aus diesen Zuschüssen, was soll aus den offenen Rechnungen im Falle einer Fusion werden? Das Sankt Elisabeth Hospital wird aller Voraussicht nach nicht dafür gerade stehen wollen.

Brandschutz

Kurzfristig kann die Stadt dem Klinikum erst einmal mit einem 2,4 Millionen Euro hohen Investitionskredit aushelfen. Damit sind Brandschutzmaßnahmen zu bezahlen, die bisher im Investitionsbudget abgerechnet wurden, fortan aber als Betriebsmittel gelten. Gegen die »cash burn rate« werden die aber nicht helfen.