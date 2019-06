Vom Bänischsee bei Rheda bis zur Brocker Mühle (Foto) erstreckt sich das Fischsterben in der Ems. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh/Herzebrock (WB). In der Ems zwischen Bänischsee bei Rheda-Wiedenbrück und Brocker Mühle (Herzebrock-Clarholz) ist es in den vergangenen Tagen zu einem mysteriösen Fischsterben gekommen. Das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) ermittelte in dem betroffenen, etwa acht Kilometer langen Abschnitt einen extrem niedrigen Sauerstoffgehalt. Der Grund dafür ist noch unklar.