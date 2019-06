Polizei bittet um Hinweise Wer kennt den gesuchten Fahrradfahrer? Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh entgegen unter Telefon 05241/869-0.

Laut Polizeibericht hatte sich der Unfall bereits am Donnerstag, 13. Juni, gegen 20.10 Uhr ereignet. Der Senior soll sich auf dem Gehweg an der Kahlertstraße befunden haben, um Hausmüll in eine Tonne zu entsorgen. Dort sei es dann zu dem Zusammenstoß mit dem Radfahrer gekommen, der aus Richtung Innenstadt kommend auf dem Gehweg in Fahrtrichtung Bundesstraße 61 unterwegs gewesen sein soll.

»Der unbekannte Radfahrer prallte frontal gegen den Senior, der zu Fall kam und sich infolgedessen schwer verletzte«, heißt es. Der Radfahrer habe seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Auf der B61 fuhr er in Richtung Bielefeld weiter. Der 87-jährige wurde mit einem Rettungswagen in das Städtische Klinikum Gütersloh gebracht.

Die Polizei hat nun ein Phantombild des Täters veröffentlicht und fragt: Wer kennt diesen Mann oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben? Der Täter soll etwa 40 Jahre alt und 180 Zentimeter groß sein, Erscheinungsbild osteuropäisch.