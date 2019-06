Seit etwa einem Jahr gibt es jetzt in der Ford-Filiale an der Hülsbrockstraße 75 einen kostenlosen Video-Check: Die Ebbert-Beschäftigten Kevin Klausnitz (21, links) und Werkstattmeister Tobias Jablonowski (24) sind dafür speziell geschult worden. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Das Auto muss in die Werkstatt. Bange Fragen tauchen da auf: Was wird wohl kaputt sein? Und was wird es kosten? In dem Gütersloher Autohaus Ebbert will ein neuer Video-Check klare Antworten geben.

Der Wagen steht auf der Hebebühne. Nach wenigen Minuten haben sich Werkstattmeister Tobias Jablonowski (24) und Kraftfahrzeug-Mechatroniker Kevin Klausnitz (21) einen Überblick über den Zustand des Fahrzeugs gemacht. »Fest steht: Die Bremsbeläge an der Vorderachse sind an der Verschleißgrenze, sollten erneuert werden«, sagt Jablonowski. »Der Rest ist nicht zu beanstanden.«

Aus 1800 Vertragshändlern ausgewählt

Dazu geht kurze Zeit später via SMS oder E-Mail ein Link an den Kunden heraus, der sich darüber ein Video herunterladen kann. Dieser Kurzfilm zeigt den Wagen auf der Hebebühne – Kevin Klausnitz hat in dem bis zu zwei Minuten langen Beitrag alle wichtigen, zu wartenden oder zu reparierenden Komponenten mit dem Smartphone dokumentiert. »Muss etwas ausgetauscht oder erneuert werden, sagen wir, was es kostet und warten auf das Okay des Kunden«, erläutert Jablonowski.

Die Gütersloher Filiale des Rietberger Autohauses Ebbert war vor etwas mehr als einem Jahr von der Kölner Ford-Konzernzentrale aus über 1800 Vertragshändlern bundesweit neben 300 weiteren Betrieben ausgewählt worden, den kostenlosen Video-Check anzubieten. So wurden die etwa zehn Werkstatt-Beschäftigten um Meister Jablonowski von einem externen Unternehmen zwei Tage im Umgang mit dem Smartphone als Videokamera geschult. Zum Einsatz kommt dabei auch ein externes Mikrofon für bessere Tonqualität sowie eine spezielle Handy-Halterung, die verwackelungsfreie Beiträge garantiert.

Zwei Tage im Umgang mit Smartphone geschult

»Wir haben uns vor dem Dreh einen Spickzettel gemacht«, schildert der 24-Jährige den festen Dreh-Ablauf an der Hebebühne. »Zuerst stellt sich der Mitarbeiter im Video mit Namen vor, dann geht er die verschiedenen Komponenten des Autos mit der Kamera in der Hand durch«, erläutert Jablonowski. »Dabei kam es zu so manchem lustigen Versprecher«, berichtet er von guter Laune bei der Fortbildung.

»Bislang haben wir überwiegend positive Rückmeldungen zu den Videobeiträgen erhalten, mit denen wir für mehr Transparenz in der Werkstatt sorgen wollen«, berichtet Desire Hölscher (23) aus der Marketing-Abteilung. Der Kunde werde in jedem Fall im Vorfeld auf das Angebot hingewiesen.