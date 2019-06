Die Netzgesellschaft Gütersloh verlegt vom kommenden Montag an neue Leitungen an der Verler Straße in Spexard. Foto: Netzgesellschaft

Gütersloh (WB). Am 1. Juli ist es soweit: Die Stadtwerke-Tochter Netzgesellschaft Gütersloh beginnt mit den Kanal- und Straßenbauarbeiten an der Verler Straße in Spexard. Die Erneuerung der Strom,- Gas- und Wasserleitungen zwischen »Max-Planck-Straße« und »Am Hüttenbrink« ist gleichzeitig der Startschuss zum großen Ausbau der Straße.

Darüber hinaus wird die Netzgesellschaft dort Leerrohre für den clusterweisen Ausbau des Glasfasernetzes in Gütersloh verlegen. Voraussichtlich sechs Wochen werden die Baumaßnahmen einer Mitteilung der Netzgesellschaft zufolge dauern. Sie werden zunächst aus Richtung A 2 kommend stadteinwärts durchgeführt. Der Verkehr könne mit Tempo 30 wie gewohnt in beiden Richtungen an der Baustelle vorbeifließen. Lediglich der Anschluss von der Max-Planck-Straße auf die Verler Straße falle vorerst fort. Eine Umleitung über die Weserstraße werde eingerichtet. Nach Fertigstellung wandere die Baustelle auf die gegenüberliegende Straßenseite. Der Verkehr werde einspurig als Einbahnstraße von der A 2 stadteinwärts an der Baustelle vorbeigeführt.

Weitere Bauarbeiten seien im Anschluss ab der Kreuzung Am Hüttenbrink/Bruder-Konrad-Straße in Richtung Autobahn A 2 geplant. Der Verkehr solle dann weiterhin einspurig von der A 2 in Richtung Innenstadt fließen.

Aufgrund der Baumaßnahmen wird die Stadtbuslinie 203 vom 29. Juni bis voraussichtlich 2. August innerhalb von Spexard umgeleitet. Daher kann die Haltestelle Max-Planck-Straße stadteinwärts in Richtung ZOB in diesem Zeitraum von der Linie 203 nicht bedient werden. Zudem ist die Max-Planck-Straße stadteinwärts ab Weserstraße für den gesamten Verkehr gesperrt. Stadtbus-Fahrgäste werden gebeten auf die nahegelegene Haltestelle Max-Planck-Straße/Am Hüttenbrink in Fahrtrichtung Am Hüttenbrink oder auf die Haltestelle Ortwirth (Linie 203 und 73) auszuweichen.