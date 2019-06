Das Dreiecksplatz-Team (von links): Reinhard Beckord, Iris Stallein, Hans-Hermann Strandt, Wendy Goth, Benjamin Bobe, Uli Twelker und Andreas Schattzschneider. Die »Woche der kleinen Künste« in Gütersloh startet am 26. August. Foto: Wolfgang Wotke

Von Wolfgang Wotke

Das Programm für die 20. Auflage der »Woche der kleinen Künste« auf dem Dreiecksplatz in Gütersloh steht. Vom 26. bis 30. August hat das Organisationsteam um ihren Vorsitzenden Hans-Hermann Strandt erneut einen Meilenstein gesetzt. »Wir bieten musikalische Trüffel, Neuentdeckungen und alte Bekannte«, sagt er. Dabei sind auch zwei Bands aus dieser Region. »Wir wollen deutlich machen, woher diese Veranstaltung kommt.«

Start mit Local Hero

Los geht das beliebte Open Air-Festival am Montag, 26. August, mit dem Local-Hero »Jon und Friends«. Die faszinierende Mischung aus Soul, Pop, Jazz, HipHop und Funk mit deutschen Texten verleiht seinen Auftritten die Aura des Besonderen. Danach kommt jemand, der Musikgeschichte geschrieben hat: die »Miller Anderson Band« aus England mit dem Original-Konzert der »Keef Hartley Band« von 1969. Strandt: »Das passt, denn 2019 feiert Woodstock das 50. Jubiläum.«

Glänzende Perlen des Jazz bietet der Dienstag, 27. August: Da stehen Barbara Dennerlein und Wolfgang Haffner im Rampenlicht. Ein Gipfeltreffen von Hammond B3-Orgel und Schlagzeug. Mit Jazz aus den 70er-Jahren geht es am gleichen Tag weiter. Unaufgeräumte, analoge, kratzige, zugleich feinfühlige Schwingungen jagt das Quartett »WEB WEB« plus Jubiläumsgast durch einen Kanon aus Groove, gefühlter Coolness und stetiger Wärme.

Chris Jagger spielt Rhythm & Blues

Auf der Straße ist Chris ein Unerkannter. Er könne sich in eine Bar setzen und normale Leute kennenlernen hat er mal gesagt. »Mein Bruder aber sitzt im Goldfischglas. Ich möchte nicht Gefangener des eigenen Erfolgs sein.« Chris Jagger ist der Bruder von Rolling Stone Mick. Im Gegensatz zu seinem älteren Bruder ist Chris vom wilden Rock’n’Roll-Leben weit entfernt. Das beweist er am Mittwoch, 28. August, in Gütersloh, wenn der Sänger und Gitarrist seinen Rhythm & Blues spielt, aber auch Cajun-Elemente aus Louisiana und Folk. »Ein faszinierender Mix, cool und meisterhaft zelebriert«, weiß Uli Twelker, der mit ihm schon einmal zusammen gespielt hat. Danach heißt es: »Bühne frei für Hannah Williams und die Affirmations.« Das ist die neue Diva des englischen Soul, mal sanft, mal kraftvoll.

Jini Meyer von »Luxuslärm«

Nachdem es für Jini Meyer und ihre Band »Luxuslärm« in der Vergangenheit noch »20.000 Meilen bis zum Meer« waren, bricht die Solokünstlerin am Donnerstag, 29. August, zu neuen musikalischen Ufern auf. Später tritt »Pimpy Panda« aus OWL an. Sie servieren einen köstlichen Mix aus Funk, Neo-Soul, Rock, Pop und Jazz. Am Abschlusstag, Freitag, 30. August, kommt »WellBad« mit Sänger Daniel Welbat. Seine Stimme soll schmutzig und roh, dynamisch und intensiv sein. Den Höhepunkt bildet danach »Django 3000« aus Bayern. Das Quintett ist ein Garant für überschwängliche Tanzkonzerte im unwechselbaren Stil ihres bayrischen Balkan-Beats.