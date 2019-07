Es wird wieder bunt und folkloristisch auf der Bühne an der Stadthalle: Musiker und Tänzer aus vielen Nationen gestalten am 6. Juli das Programm von »Gütersloh international«.

Gütersloh (WB). Musik, Speisen und Tanz aus aller Herren Länder geben am Samstag, 6. Juli, an und in der Stadthalle Gütersloh den Ton an. Von 14.30 Uhr wird wieder »Gütersloh international« gefeiert.

Ausländische und deutsche Bürger feiern gemeinsam

Hier trifft man sich, um in lockerer Atmosphäre den Austausch zu suchen. Jede Kultur zeigt, was sie ausmacht, und ausländische und deutsche Bürger feiern gemeinsam. »Gütersloh international« hat sich in den vergangenen Jahren längst zu einem traditionellen Volksfest entwickelt.

Darbietungen aus der Karibik, Thailand und Afghanistan

Im Rahmen der Veranstaltung sorgen auf der Sparkassenbühne zahlreiche Folklore- und Musikgruppen sowie Einzeldarbietungen aus der Karibik, Türkei, Griechenland, Spanien, Indien, Albanien, Portugal, Thailand, Rumänien, Bulgarien, Russland, Afghanistan und nicht zuletzt aus Deutschland für ein vielfältiges und buntes Programm. Beteiligt sind auch die Stadtteilarbeit Blankenhagen, die Showtanzgruppe Atelier Neuhaus sowie der Folklorekreis Gütersloh. Erstmals auf der Bühne steht der Kinderchor »Cantara«.

Mehr als 40 Stände an der Stadthalle

Vor der Stadthalle werden wieder rund 40 Stände mit verschiedensten ausländischen und deutschen Spezialitäten zu finden sein, größtenteils angeboten von den ausländischen Kulturvereinen Güterslohs. Die deutsche Rostbratwurst und italienisches Speiseeis dürfen dabei nicht fehlen. Erstmals mit einem Stand vertreten sind in diesem Jahr der West Indian Club sowie »Pöhler 09«. Darüber hinaus gibt es einige Informationsstände wie zum Beispiel vom Arbeitskreis Asyl, Aksom und der Gambia-Hilfe.

Zauberkunstprogramm für Klein und Groß

Im Stadthallen Foyer gibt es mit »André S« ein Zauberkunstprogramm für Klein und Groß, darüber hinaus eine Bilderausstellung der Malschule Atelier Serpil Neuhaus zum Thema Frieden. In der Fotoausstellung »Amazing Thailand – si kaoo – si damm« zeigt Reiner Kerner Schwarzweiß-Fotografien aus Thailand. Im Außenbereich lockt das Spielmobil mit Angeboten für Kinder.

Symbolische Akt des Händereichens

Eröffnet wird »Gütersloh international« von Bürgermeister Henning Schulz um 14.30 Uhr. Die Veranstaltung steht unter dem Motto »Gemeinsam leben in Gütersloh«. Daher soll zur Eröffnung der symbolische Akt des Händereichens (Hand in Hand) auf dem gesamten Veranstaltungsgelände durchgeführt werden.

44. Auflage dieser Art in der Stadt Gütersloh

Die diesjährige Veranstaltung ist die 44. Auflage dieser Art in der Stadt Gütersloh. Bis 1981 noch unter dem Motto »Tag des ausländischen Mitbürgers« veranstaltet, fand dieses Event in den ersten drei Jahren auf dem Platz vor dem Rathaus statt. In diesem Jahr wird die Veranstaltung zum 41. Mal in und vor der Stadthalle Gütersloh durchgeführt.