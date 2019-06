Gütersloh-Blankenhagen (WB/wow). Großalarm für die Gütersloher Feuerwehr: In einem Mehrfamilienhaus ist am Freitag eine Wohnung komplett ausgebrannt.

Wohnungsbrand in Gütersloh-Blankenhagen Fotostrecke

Foto: Wolfgang Wotke

Einsatzort: Görlitzer Straße in Blankenhagen. Dort hat eine Wohnung im oberen Stockwerk eines Mehrfamilienhauses des Bauvereins Gütersloh gegen 15.58 Uhr lichterloh in Flammen gestanden.

Eine vierköpfige Familie aus Polen, die dort wohnt, hat sich zu diesem Zeitpunkt des Brandes auf der Wiese vor dem Haus aufgehalten, als plötzlich der Feuer-melder anschlug. Als der Vater daraufhin seine Wohnungstür aufschloss, sei ihm bereits dicker Qualm entgegengekommen. Er habe sofort die Feuerwehr verständigt, die Schlimmeres verhindern konnte. Verletzt wurde niemand. In dem Acht-Parteienhaus sind 18 Personen gemeldet. Eine Streifenwagenbesatzung, die zuerst vor Ort eingetroffen ist, hat umgehend die anderen Hausbewohner alarmiert. Diese haben sich ins Freie retten können.

Zwei Drehleitern vor Ort

Die Berufsfeuerwehr und die Freiwillige Feuerwehr ist mit zwei Löschzügen und zwei Drehleitern gegen das Feuer vorgegangen. »Die Schwierigkeit besteht darin, dass die Wohnung voller Rigipswände ist und wir noch nicht wissen, wie weit sich die Flammen in den Dachstuhl gefressen haben«, sagt Führungsdienstleiter Oliver Eichstädt noch während der Löscharbeiten. Man müsse sicher gehen, dass sich die Glutnester später nicht noch einmal entzünden. So sind von beiden Seiten des Wohnhauses Drehleitern mit dicken Wasserschläuchen herangeführt worden. Die Unterkunft sei unbewohnbar. Über die Brandursache könne er noch nichts sagen. Der Schaden, so ein Wohnungsnachbar, »geht jedoch wahrscheinlich in die Zehntausende. Da ist alles schwarz.« Zwei Rettungswagen und ein Notarzt stehen parat. Auch die Brandermittler der Gütersloher Kriminalpolizei sind am Brandort und haben damit begonnen, etwaige Spuren zu sichten oder zu sichern.

In ihre Wohnung kann die Familie nicht mehr

Zahlreiche Schaulustige stehen in der Nähe und schauen sich die Löscharbeiten an. In ihre Wohnung kann die Familie nicht mehr. Der Vater und die Mutter als auch ihre beiden Kinder (5 und 8) sind von dem Unglück sichtlich mitgenommen und verfolgen das Geschehen aus der Ferne. Die Mutter ist kurzzeitig vom Notarzt untersucht worden, denn sie hat einen Schock erlitten. Freunde der Familie, die jetzt kein Zuhause mehr hat, sind zur Brandstelle geeilt und werden helfen. »Wir werden alle vier erst mal bei uns unterbringen und dann sehen wir weiter.«