Mehrere Eichenprozessionsspinner kriechen in ihrem Nest umher Foto: dpa

Von Jan Gruhn

Gütersloh/Bielefeld/Düsseldorf (WB). Die Meldungen über Bäume, die von der Raupe des Eichenprozessionsspinners befallen sind, nehmen in diesem Sommer drastisch zu – auch in Ostwestfalen. Jetzt beschäftigt das Thema die Landesregierung.

»Die massive Ausbreitung des Eichenprozessionsspinners bereitet der Landesregierung und den Gesundheitsbehörden zunehmend Sorge«, teilt das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage mit. In der vergangenen Woche habe man Gespräche mit den Landesbetrieben Wald und Holz sowie Straßen NRW, als auch mit betroffenen Kommunen geführt. Die zuständigen Ressorts der Landesregierung prüfen den Angaben zufolge derzeit die Erarbeitung eines Leitfadens mit Hilfestellungen. Die Bekämpfung der Raupe, deren Brennhaare massive Hautreizungen und schwere Atemprobleme auslösen können, bleibe aber Aufgabe der Kommunen.

Prioritätenliste

Allerdings wird es immer schwieriger, im Ernstfall Unternehmen zu finden, die etwaige Nester schnell beseitigen können. »Wir haben eine Vorlaufzeit von anderthalb bis zwei Wochen«, sagt Matthias Volk, geprüfter Schädlingsbekämpfer bei der Firma H.-D. Kottmeyer in Harsewinkel. »Wir haben Anfragen aus fast allen Kommunen der Umgebung.

Ein Einsatz gegen Raupen in Gütersloh. Foto: Borgmeier Ein Einsatz gegen Raupen in Gütersloh. Foto: Borgmeier

« Die Fälle würden zwar nach Eingang bearbeitet, aber »die Prioritätenliste wird manchmal durcheinandergewirbelt«, sagt Volk. Denn mancherorts sei die Gefahr größer – zum Beispiel in der Nähe von Schulen und Altenheimen.

In Dortmund mussten Parks und ein Freibad geschlossen werden. In Mülheim führten die Raupen zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte- Doch auch im Kreis Gütersloh gab es Vorfälle: Unter anderem war der Schulhof einer Grundschule betroffen, ein anderes Mal stand wegen eines Baumbefalls ein Fußballturnier auf der Kippe. Im Münsterland hat sich die Raupe schon zu einer richtigen Plage entwickelt.

»Noch sind es aus unserer Sicht nur vereinzelte Fälle«, sagt Holger-Karsten Raguse, OWL-Forst­amtsleiter des Landesbetriebs Wald und Holz. »Ganze Bestände sind bislang nicht betroffen.« Doch die sich verändernden klimatischen Bedingungen würden dazu beitragen, dass sich der Eichenprozessionsspinner langsam weiter Richtung Osten ausbreite. Ähnlich äußert sich Roland Schockemöhle vom Regionalforstamt Hochstift. Die Wirkung als Baumschädling – wie der Name verrät, werden Eichen befallen – spiele nur eine untergeordnete Rolle.

Keine Maßnahmen auf eigene Faust

Von den unscheinbaren Schmetterlingen des Eichenprozessionsspinners geht keine Gefahr aus. Im dritten Larvenstadium allerdings entwickelt die Art giftige Brennhaare. Bei Kontakt kann es zu Fieber und Schwindel kommen. Die Haare können durch Wind leicht einige hundert Meter weit getragen werde, ihre Wirkung kann auch nach dem Tod der Raupe über Jahre erhalten bleiben, teilt das NRW-Gesundheitsministerium mit.

Eine effektive Möglichkeit zur Bekämpfung sei das Absaugen mit speziellen Geräten, heißt es aus Düsseldorf. Außerdem sei es möglich, ein Biozid einzusetzen. Das sei jedoch insbesondere vor Ausbildung der Brennhaare bis zum zweiten Raupenstadium sinnvoll. In diesem Jahr sei es dafür schon zu spät. Die Bekämpfung mit Gasbrennern komme wegen der Brandgefahr in der Regel nicht in Frage. Die dadurch entstehende Thermik könne außerdem dazu führen, dass Brennhaare aufgewirbelt werden. Generell sollten keine Maßnahmen auf eigene Faust durchgeführt werden.

In ein paar Wochen sei die größte Gefahr erst mal gebannt, erklärt der Schädlingsexperte Volk. Nämlich dann, wenn die Raupen sich verpuppt haben. »Schon jetzt gibt es nicht mehr die typischen Wanderungen von Baum zu Baum.« Diesen »Prozessionen«, bei denen nach Volks Angaben mehrere Tiere hintereinander kriechen und Brennhaare hinterlassen, verdankt das Insekt seinen Namen. »Aber wenn die Falter aus den Nestern schlüpfen, kann es noch einmal zum Härchenflug kommen«, sagt Volk.