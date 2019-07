Von Gabriele Grund

Gütersloh (WB). Ein stark alkoholisierter Autofahrer ist am späten Samstag-Abend auf dem Stadtring Kattenstroth in einer leichten Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen. Dabei ist sein VW Passat auf die Beifahrerseite gekippt.

Er erlitt zwar nur leichte Verletzungen, musste sich aber einer Blutprobe unterziehen. Der Mann war aus Richtung Wiedenbrücker Straße kommend in Richtung Neuenkirchener Straße gefahren. Weil Ersthelfer über Notruf mitteilten, das der Fahrer nicht aus dem Auto aussteigen kann, rückte mit dem Notarzt und der Rettungswagen-Besatzung auch die Feuerwehr am Einsatzort an. Bei ihrem Eintreffen stand der Mann aber schon neben seinem Auto.