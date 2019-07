Von Stephan Rechlin

Gütersloh/Frankfurt (WB). WDR-Moderator Ranga Yogeshwar hat Barbara und Thomas Hagedorn in der Frankfurter Jahrhunderthalle am Wochenende den Innovationspreis Top 100 2019 von Compamedia übergeben. Das Gütersloher Unternehmen siegte in der Kategorie »Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern«.

In ihrer Begründung schreibt die Jury: »Die Hagedorn-Unternehmensgruppe ist eine Full-Service-Dienstleisterin in der Abbruchbranche und realisiert die gesamte Prozesskette: Abbruch, Sanierung, Entsorgung und Recycling sowie Tiefbau und Revitalisierung.« Das Unternehmen habe einen hohen Qualitätsanspruch mit einem ausgeprägten Servicedenken und generiere daraus seine Innovationsstärke.

Ferner sei die Firma Vorreiter in ihrer Branche, wenn es um Transparenz bei der fachgerechten Entsorgung nicht-gefährlicher und gefährlicher Abfälle gehe. Hervorgehoben wurde zudem die Digitalisierung bestehender Dienstleistungen sowie die Entwicklung neuer digitaler Angebote. Dazu hatte Hagedorn 2018 ein eigenes Tochterunternehmen gegründet, das sich mit den Themen Internet of Things, Big Data und Künstliche Intelligenz befasst. So will das Unternehmen auch die Digitalisierung der gesamten Branche vorantreiben.

Geschäftsführerin Barbara Hagedorn: »Wer sich nicht bewegt, kann nichts bewegen. Nicht Organisationen, Systeme oder Prozesse erzeugen Innovationen, sondern die Menschen.«