Gütersloh (WB). Ein 27-Jähriger ist am Sonntagabend in der Gütersloher Innenstadt überfallen und bestohlen worden.

Gegen 23.48 Uhr war der Gütersloher zu Fuß auf einem Fußweg zwischen der Moltkestraße und der Hohenzollernstraße unterwegs. In Höhe einer dortigen Schule wurde er nach eigenen Angaben von hinten geschlagen und fiel zu Boden. Ein bislang unbekannter Täter riss ihm einen weißen Stoffbeutel aus der Hand und flüchtete in unbekannte Richtung. In dem Beutel war Bargeld.

Angaben zum Täter konnte das Opfer nicht machen. Er weiß auch nicht, ob es sich um einen oder mehrere Täter handelte.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat rund um die angegebene Tatzeit etwwa Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05241/869-0 entgegen.