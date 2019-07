21. Isselhorster Nacht Fotostrecke

Foto: Henrik Martinschledde

Getragen von einer dichten Zuschauerkulisse entwickelte sich die »Nacht« wieder zu einem stimmungsvollen Dorffest, bei dem neben den Assen auch die Breitensportler und Hobbyläufer ihre große Bühne bekamen. Kein Wunder, dass es auf der »After Race-Party« bis tief in die Nacht genauso heiß zuging wie zuvor im Isselhorster »Laufstadion«, wo anfangs Temperaturen von 33 Grad und selbst beim »Finale« um 21.30 Uhr noch 29 Grad im Schatten herrschten.

Elias Sansar begann trotzdem schon 45 Minuten vor dem Start, sich einzulaufen. Der zwölfmalige Hermannslauf-Champion ging die Sache professionell an und unterschätzte die Konkurrenz und die eigene Vorbelastung nicht. Nur eine Woche nach seinem strapaziösen Marathonsieg in Löningen lief der 39-jährige Detmolder die erste Streckenhälfte verhalten (»Ich musste erst mal gucken, was geht«), setzte sich dann aber leicht und locker von seinen Begleitern ab. Nach 29:16 Minuten feierte Sansar seinen sechsten Triumph im »Kirchspiel« und sagte in Richtung Publikum: »Heute musste ich nicht beißen, ich konnte es genießen.«