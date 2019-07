13. Auflage Gütersloh läuft Fotostrecke

Foto: Henrik Martinschledde

Eher im Gegenteil: »Der Regen hat richtig gut getan«, sagte Kay Klingsieck, nachdem er als Vorstandsvorsitzender das Team der Sparkasse Gütersloh-Rietberg im Firmenlauf über 4,6 Kilometer auf Rang zwölf geführt hatte. Insgesamt verzeichnete die Veranstaltung zur Freude von Cheforganisator Markus Corsmeyer 1558 Teilnehmer im Ziel. Die genaue Zahl ist wichtig, weil die Gütersloher Familie Osthus erklärt hatte, für jeden Finisher einen Euro an die Deutsche Schlaganfallhilfe zu spenden. »Das ist eine großartige Geste«, sagte Sylvia Strothotte, die stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Stiftung.

Auch die Siegerin im Hauptlauf über 9,2 Kilometer hatte sich zu einer Geste entschieden: Melanie Genrich trug ein T-Shirt mit der Aufschrift »Laufen gegen den Schlaganfall«. Die 41-jährige Gütersloherin, die teilweise in Essen wohnt und an der dortigen Universität in einem Forschungsprojekt zur psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz promoviert, war wie schon eine Woche zuvor in Isselhorst unangekündigt an den Start gegangen. Und so souverän, wie sie die »Nacht« gewonnen hatte, war sie erneut eine Klasse für sich. »Es macht Spaß, gerade in der Heimat«, sagte Genrich, nachdem sie in 35:31 Minuten ihren sechsten Sieg im Stadtpark herausgelaufen hatte.