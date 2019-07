Die Filiale in der Berliner Straße wird in einen SB-Standort umgewandelt. Foto: Dunja Delker

Von Dunja Delker

Gütersloh (WB). Die Sparda-Bank zieht sich aus Gütersloh zurück und wandelt ihre Filiale an der Berliner Straße zum 18. September in einen SB-Standort um.

Wie das auf Immobilienfinanzierung spezialisierte Institut mit Sitz in Hannover mitteilt, nutzen die Kunden zunehmend die digitalen Angebote wie Online- und Mobile-Banking. Deswegen habe die Sparda-Bank ihre Standorte analysiert und sich für diesen Schritt in Gütersloh entschieden. Für weitere Filialen in Ostwestfalen-Lippe (insgesamt fünf Standorte) seien keine Veränderungen vorgesehen, hieß es.

Die 5000 Gütersloher Kunden werden gebeten, nach dem 18. September auf die Filialen in Bielefeld oder Minden auszuweichen. Wie die Bank auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage mitteilt, werden keine Kündigungen ausgesprochen. Die Mitarbeiterinnen wechseln in andere Filialen in der Region.

Die Filiale in Gütersloh war im Mai 1999 eröffnet worden. In der SB-Filiale an der Berliner Straße 83-85 können Sparda-Kunden in Zukunft von 6 bis 24 Uhr Bargeld ein- und auszahlen, Kontoauszüge drucken sowie Überweisungen und sonstige Aufträge ausführen. Zudem können sie sich zu Hause oder unterwegs per Video und Telefon beraten lassen.

Die Sparda-Bank Hannover ist mit 320.000 Kunden an 31 Standorten und einer Bilanzsumme von über fünf Milliarden Euro nach eigenen Angaben eine der größten Genossenschaftsbanken Norddeutschlands. Von den 433 Mitarbeitern arbeiten 34 in OWL