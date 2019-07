Vom 1.Oktober an kostet auch das Girokonto bei der Kreissparkasse Wiedenbrück fünf Euro pro Monat. Foto: Imago

Von Stephan Rechlin

Den Verzicht darauf zum 1. Oktober haben sich die beiden Vorstände Johannes Hüser und Wolfgang Twent nicht leicht gemacht, teilten sie am Dienstag der Presse mit: »Nichtsdestotrotz müssen auch Entscheidungen getroffen werden, die einem auf den ersten Blick nicht gefallen, wenn man in Zeiten von harten Umfeldbedingungen nachhaltig bestehen möchte.«

Zu den harten Umfeldbedingungen rechnen Hüser/Twent die Niedrig- und Negativzinspolitik der Europäischen Zentralbank und die dadurch sinkenden Erträge der Kreissparkasse. Aus den verschiedenen, kostenpflichtigen Girokontenvarianten der Sparkassen haben sich die beiden Vorstände für ein Pauschalpreismodell entschieden. Werner Twent: »Uns ist wichtig, dass das neue Preismodell einfach, transparent und fair ausgestaltet ist.«

Für fünf Euro im Monat erhalten Kreissparkassenkunden vom 1. Oktober an alle Leistungen rund um das Privatgirokonto. Bisher geltende Einzelpreise für die Sparkassen-Card, für beleghafte und telefonische Überweisungen sowie die »Tans« im Online-Banking entfallen. Auch Bargeldabhebungen an rund 23.600 Sparkassen-Geldautomaten deutschlandweit bleiben kostenfrei. Bisher für alle weiteren Privatgirokonten zu zahlende 7,50 Euro werden auf den neuen Preis herabgesetzt. Hüser und Twent verweisen auf das Geschäftsstellennetz in Herzebrock-Clarholz, Rheda-Wiedenbrück, Langenberg, Verl und Schloß Holte-Stukenbrock: »Wir sind überzeugt, dass unser Privatgirokonto mit einem monatlichen Preis von fünf Euro ein attraktives und marktgerechtes Angebot darstellt.«