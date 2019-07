Von Stefan Biestmann

In der Sendung »Aktenzeichen XY. . .ungelöst« an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr zeigt das ZDF einen nachgestellten TV-Beitrag, in dem der Fall aus Bielefeld geschildert wird. Gedreht wurde bereits im April in der Nähe von München. Neben der Gütersloherin Linda Cariglia und der Rietbergerin Karolina Smaga wirken darin auch Schauspieler mit, die Täter und Opfer der versuchten Vergewaltigung verkörpern.

Linda Cariglia freut sich darüber, unter den Kandidaten für den XY-Preis zu sein. »Das ist natürlich eine Ehre und auch Ansporn, sich weiter für Zivilcourage einzusetzen«, sagt Linda Cariglia im Gespräch mit dem WESTFALEN-BLATT. Bei den Dreharbeiten für den TV-Beitrag seien auch die »Erinnerungen an damals wieder hochgekommen«.

Preisträger erhalten jeweils 10.000 Euro

Insgesamt gebe es 40 bis 50 Vorschläge, die der zehnköpfigen Jury vorgelegt werden, berichtet Margit Preiss, Sprecherin der ZDF-Sendung. Sieben Fälle werden in einer der kommenden XY-Sendungen vorgestellt. Die Preisverleihung erfolge dann am 20. November im ZDF-Hauptstadtstudio in Berlin. Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Auszeichnung übergeben. Es gebe drei Preisträger, die jeweils 10.000 Euro erhalten.

Der Fall aus Bielefeld löste damals schon ein bundesweites Medieninteresse aus. So waren die Gütersloherin Linda Cariglia und die Rietbergerin Karolina Smaga unter anderem in der RTL-Sendung »Stern TV« zu Gast.

Täter wurde zu eineinhalb Jahren Haft verurteilt

Die beiden Frauen hatten am 14. Oktober schnell gehandelt, als sie an der Mindener Straße kurz hinter der Eisenbahnbrücke sahen, dass ein Mann eine junge Frau vergewaltigen wollte. Karolina Smaga warf sich auf den Täter, so dass der Mann vom Opfer abließ. Und die beiden Frauen halfen später durch ihre Täterbeschreibung dabei mit, dass der heute 26-jährige Marokkaner, der damals in einer Herforder Flüchtlingsunterkunft lebte, von der Polizei gefasst wurde.

Das Bielefelder Schöffengericht verurteilte den Täter im vergangenen Februar wegen versuchter Vergewaltigung und sexueller Nötigung zu eineinhalb Jahren Haft ohne Bewährung. Das Urteil ist rechtskräftig. Der Angeklagte zog im späteren Berufungsverfahren vor dem Landgericht seine Berufung zurück.