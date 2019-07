Von Stephan Rechlin

So wie der Kreistag bis nach der Sommerpause erst einmal zu bilanzieren, was bereits alles für das Klima getan wird und was noch zu tun ist, möchten die Gütersloher Ratsfrauen und -männer nicht. Doch aus dem in anderen Städten bereits ausgerufenen »Klimanotstand« wird auch nichts. Die CDU ist gegen populistische Symbolpolitik, die BfGT schließt sich dieser Meinung an, die UWG sieht es ebenso – alle drei Fraktionen haben eine Mehrheit. Doch stumpf über die seit der Europawahl im Kurs gestiegenen Forderungen der Friday-For-Future-Bewegung hinweggehen möchte diese Mehrheit auch nicht. Während SPD und Grüne die Vorschläge der demonstrierenden Schüler und der Bürgerinitiative Energiewende in ihren Anträgen aufnehmen und – im Falle der SPD – präziser und konkreter formulieren, versucht Markus Kottmann (CDU) den Klimawandel in all’ die anderen lokalpolitischen Aufgaben einzubetten: »Wie weit wollen wir gehen? Wollen wir Kindern verbieten, Luftballons steigen zu lassen? Sollen keine Verbrennungsmotoren mehr durch Gütersloh fahren?« Gütersloh habe schon immer viel dafür getan, um seinen Ruf als Stadt im Grünen zu untermauern. Das werde auch so bleiben. Hysterie und Symbolik würden nicht weiterhelfen.

Umweltdezernentin Christine Lang zeigt die statistische Dimension des Klimawandels in Gütersloh auf. Bis 2030 soll der weltweite CO2-Ausstoß um 20 Milliarden Tonnen reduziert werden. Gütersloh trage derzeit mit etwa 870.000 Tonnen zum Klimawandel bei – das entspreche 0,004 Prozent des weltweiten Ersparziels. Die Stadtverwaltung wiederum – auf die sich die meisten Anträge beziehen – sei mit zwei bis drei Prozent am Gütersloher CO2-Ausstoß beteiligt: »Wenn wir weiterkommen wollen, müssen vor allem die Bürger ihr Verhalten ändern. Hier liegt das höchste Sparpotenzial.«

Unbeantwortet bleibt der Vorschlag von Almuth Wessel (Linke), einfach die Vorschläge des Gütersloher Klimabeirates eins zu eins zu übernehmen. Die seien schließlich fachlich fundiert, nicht politisch geprägt und unideologisch.