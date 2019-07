Um in den Jubilarkreis aufgenommen zu werden, muss die in der Regel mit 14 Jahren erfolgte feierliche Aufnahme in die Gemeinde der Erwachsenen mindestens 65 Jahre zurückliegen. Anschließend geht es in Fünfjahresschritten die Ehrenleiter immer weiter hinauf. In diesem Jahr versammelte Pastor Reinhard Kölsch alleine 16 »Eiserne Jubilare« um sich, die vor 65 Jahren konfirmiert wurden. Mit ihren gut 79 Lebensjahren waren die 1954 konfirmierten zehn Damen und sieben Herren die »Küken« im Kreis.

»Jubel-Konfirmation« erst im Vorjahr eingeführt

Fünf Jahre früher, 1949, waren die 13 anwesenden von 15 eingeladenen Gnaden-Jubilaren (70 Jahre) in die Gemeinde aufgenommen worden. Sieben Teilnehmer konnten ihre Kronjuwelen-Konfirmation feiern. Sie hatten vor 75 Jahren (1944) mitten im Zweiten Weltkrieg ihre Verbundenheit zur Kirche bekundet. Pastor Reinhard Kölsch zog sämtliche ihm zur Verfügung stehenden imaginären Hüte: »Wer 1944 konfirmiert wurde, musste eventuell noch als Flakhelfer arbeiten. Das sind echte Schicksale.«

Hanna Vormfenne (geborene Bastert) und Erna Diekhenke (geborene Sielemann) konnten gar die erst im Vorjahr eingeführte »Jubel-Konfirmation« für 80-jährige Treue zur Kirche feiern. Die heute 94-Jährigen hatten 1939 Ja zur Glaubensversammlung gesagt. Hanna Vormfenne kommentierte scherzhaft: »Vielleicht kommen wir ja damit ins Guinness-Buch.« Der ebenfalls zu dieser Gruppe gehörende ehemalige Ratsherr Heinrich Krümpelmann musste wegen eines Sturzes kurzfristig absagen.

Kein Name für 85 Jahre zurückliegende Konfirmation

Mit dem Guinness-Buch wird es vermutlich aber nichts. Denn Seelsorger Reinhard Kölsch verriet, dass er bei den Vorplanungen für den Jubel-Gottesdienst im kommenden Jahr auf eine heute 99-jährige Frau gestoßen ist, die 2020 auf ihre Konfirmation vor 85 Jahren (1935) zurückblicken kann. Wie dieses fürwahr außergewöhnliche Ereignis gefeiert werden soll, will sich Kölsch in Ruhe überlegen: »Im Rahmen der seelsorgerischen Freiheit haben wir 2018 für 80 Jahre den Begriff Jubel-Konfirmation eingeführt. Für 85 Jahre gibt es keinen Namen. Wir müssten uns einen ganz neuen ausdenken. Aber was kommt nach Kronjuwelen und Jubel?« Wahrscheinlich wird es bei den aktuellen Bezeichnungen bleiben.

Mit dem Bau-Kirchmeister, ehemaligen Presbyter und langjährigen Posaunenchor-Mitglied Ortwin Schwengelbeck (84 Jahre), seinem Bläser-Kollegen Reinhard Horstmann (79, seit 1956 im Posaunenchor, ebenfalls Ex-Presbyter), Manfred Oppermann (84, seit 50 Jahren im Posaunenchor) sowie dem langjährigen Küster-Ehepaar Christa (84, Sängerin im Kirchenchor) und Karl Lütgert (89) wurden auch etliche Säulen der Gemeinde geehrt. Mit fast 90 Jahren ist Karl Lütgert der älteste aktive Bläser im Posaunenchor.