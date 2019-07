Von Uwe Caspar

Gütersloh (WB). Zur Freude der fleißigen »Maler« mit den Spraydosen tröpfelt es am Samstag nur vorübergehend. Doch auch Dauerregen hätten ihre kleinen Kunstwerke schadlos überstanden – die dafür verwendeten Farbe gelten als wasserfest. Um die 20 Künstler haben an der Premiere der Gütersloher Graffiti-Convention im Parkbad teilgenommen.

Streetfood und Graffiti im Parkbad Gütersloh Fotostrecke

Foto: Uwe Caspar

»Es gab für dieses Event keine Vorgabe und kein Konzept. Jeder konnte selbst über sein Motiv entscheiden«, erläutert Graffiti-Koordinator Christian Büttner. Der 37-jährige Mindener steht selbst vor der rund 70 Meter langen Wand und hat sein Werk nahezu voll­endet. »Was wir machen, ist Kunst und keine Schmiererei«, sieht Büttner einen deutlichen Unterschied zwischen dem anonymen Besprühen von Fassaden und den legalen bunten Bildern. Nils Neumeyer ist einer von zwei Güterslohern unter den mehr als 20 Akteuren, er hat auch schon professionell für die Stadtwerke gearbeitet. »Graffiti gilt als Subkultur. Deshalb ist die Convention ist tolles Angebot für junge Künstler. Jeder von ihnen hat seinen eigenen Stil«, sagt der 26-Jährige.

Hauptberuflich als DJ unterwegs

Derweil hat »Mirko Machine« ein Päuschen eingelegt und betrachtet von einem Liegestuhl aus sein noch nicht ganz komplettes Bild. Der 50-Jährige sprayt nur gelegentlich, der Hamburger ist hauptberuflich als DJ unterwegs und sorgt auch im Parkbad im Rahmen des dreitägigen Streetart- und Streetfood-Festivals für knackige Stimmung. »Ich bin schon durch die halbe Welt gereist«, erzählt der Mann, der bürgerlich Mirko Hoffmann heißt. Seine Klientel sind die etwas Älteren – zwischen 35 und 60. Er sei kein Freund der dröhnenden Rap-Bässe: »Meine Musik wird stark von Funk und Soul beeinflusst.«

Etwa 100 Meter weiter liefern sich sechs Hobby-Rapper ein heißes stimmliches Duell. Weil beim »GT-Song-Contest« alle in puncto Gesang und Flow voll überzeugen, gibt es nur Sieger. Ihre Belohnung: Timo Neilmann (»Mad Lap«) hat das Sextett in sein Aufnahmestudio in Enger eingeladen: »Ich möchte die Jungs fördern.« Darüber freut sich auch der unter seinem Künstlernamen »SNL« auftretende Shengil. Der vom Publikum ebenfalls gefeierte 17-jährige Berufsschulschüler erklärt: »Der Rap ist für mich das Ticket zum Leben. Ich singe über die Probleme der Jugendlichen auf der Straße und habe schon vieles selbst erlebt.« Wie die meisten anderen, träumt auch »SNL« von einer Rapper-Karriere.

Mehr als 20 Imbissstände versorgen die Besucher

Und der ist Fabian Kusch (»FabKush and friends«), der Organisator des Parkbad-Krachers, ein Stückchen nähergekommen. Bei den am Nachmittag beginnenden Band-Auftritten im 45-Minuten-Takt unter dem Motto »Hip Hop meets Reggae« präsentiert der einstige Koch seine brandaktuelle CD »Family Guy«. Es sei ein sehr persönliches Album mit sechs Songs, verrät der zweifache Papa. Bereits am Samstag fällt Kuschs Festival-Fazit positiv aus: »Es hat alles nach Plan geklappt.«

Gut angenommen werden in dem 100 Jahre alten Bad auch die mehr als 20 Imbissstände: Sushi, Hot Dogs, Bratwurst oder indische Spezialitäten – es ist (fast) alles dabei. Gaumenfreude pur!