Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Die jüngsten Vorwürfe aus der Nachbarschaft gegen die Firma Zimmermann Erdarbeiten GmbH am Pappelweg in Gütersloh-Avenwedde sind allesamt unbegründet: Wie Jan Focken als Sprecher der Kreisverwaltung auf WESTFALEN-BLATT-Anfrage am Montagnachmittag mitteilte, seien bei einer Untersuchung am Freitag keinerlei Verstöße festgestellt worden.