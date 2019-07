Frank Frank Pohl zeigt seine Supertaube: »426« schaffte in der laufenden Saison drei Siege in Serie – das ist Vereinsrekord bei der Reisevereinigung Gütersloh-Stadt. Foto: Uwe Caspar

Von Uwe Caspar

Schon längst werden Tauben nicht mehr als fliegender Kurier eingesetzt – stattdessen dient ihre Zucht sportlichen Zwecken. Frank Pohl, Mitglied der Reisevereinigung Gütersloh-Stadt, darf sich nun über einen besonderen Erfolg freuen: Sein famoser Vogel «426« schaffte das Kunststück, drei Siege in Serie zu erflattern. Das hat es in der 30-jährigen Geschichte von Pohls Vereins noch nicht gegeben. »Damit habe ich wirklich nicht gerechnet«, staunt der stolze Besitzer von rund 80 Zuchttauben immer noch über den Dreifachtriumph seines »Lamborghini der Lüfte«. Wildtauben indes gelten als »Ratten der Lüfte«.

Durchschnitts-Geschwindigkeit: Etwa 80 km/h

Die von Luxemburg aus gestartete »426« – Sporttauben erhalten Nummern statt Namen – gewann zunächst zweimal auf einer Distanz von jeweils 320 Kilometern. Nur vier Stunden brauchte sie für den ersten Sieg in der NRW-Wertung und blieb beim darauffolgenden sogar knapp darunter. Das entspricht einer Geschwindigkeit von etwa 80 km/h. Der weiße Blitz aus Gütersloh hängte dabei 769 beziehungsweise 561 Konkurrenten ab. In der Gesamtwertung belegte »426«, die Pohl von einem befreundeten Züchter aus Borgholzhausen geschenkt bekommen hat, den ganz starken vierten Platz unter 11.000 Rivalen. Sieg Nummer drei holte Pohls Star auf der Langstrecke: Los ging’s nach dem Transport im Tauben-Sammelexpress in Sens (Frankreich) – und nach etwas mehr als sechs Stunden und 550 Kilometern landete »426« wieder gesund und munter am Schlingmannsweg. Doch nicht alle kehren zurück.

" „Greifvögel, vor allem Falken, sind eine große Gefahr für unsere Sporttauben.“ Frank Pohl "

»Greifvögel, vor allem Falken, sind eine große Gefahr für unsere Sporttauben. Windräder, Drähte und Abschüsse können ihnen ebenfalls zum Verhängnis werden«, zählt Frank Pohl die Risiken während eines Flugs auf. Es passiert mitunter, dass die Friedens-Symboltiere sich verfliegen und erst nach einer Woche wieder daheim gurren. »Es ist auch schon vorgekommen, dass einige erst nach zwei, drei Jahren wieder aufgetaucht sind«, berichtet der Maler und Lackierer.

Sollte sich eine Taube in einem fremden Schlag verirren, wäre das nicht Endstation für sie: An ihrem ID-Ring, sozusagen ein Personalausweis, ist die Telefonnummer des Besitzers befestigt. Die meisten jedoch finden problemlos in ihren Heimatstall zurück. Und das ohne Navigator: Wie sie das schaffen, gibt selbst Vogel-Forschern Rätsel auf.

Jeden Tag geht gegen 17 Uhr die Klappe auf

Sein Hobby sei nicht familienfreundlich, sagt Frank Pohl, der mit seinen Lieblingen täglich trainiert. Gegen 17 Uhr geht immer die Klappe auf, dann kreisen sie eine Stunde über Gütersloh. Der 51-Jährige ist mit Tauben aufgewachsen und in die Fußstapfen seines Großvaters getreten: »Mitte der 1980er-Jahre habe ich dann seinen Schlag übernommen.« Ob sein Sohn Marcel (21) die Familien-Tradition aufrecht erhalten wird, scheint fraglich. Sein Papa: »Er hat jetzt andere Interessen.«

Beim aktuellen Flug, erneut von Luxemburg aus, reichte es für »426« nur zu einer Platzierung im Mittelfeld. »Nicht schlimm, sie hat ja schon viel erreicht«, sagt Frank Pohl gelassen. Mit einer Nasenspitze voraus siegte ein Vogel aus dem Schlag seiner Klubkameraden Heinz Geldmacher und René Meiertoberens. Die RV-Meisterschaft führt Hermann Severin (48 Preise) mit Paul Kuklok an. Pohl darf sich dafür über seinen seltenen »Hattrick« freuen: »426« hat mit ihrem Dreifach-Coup Vereinsgeschichte geschrieben. Tolle Taube!