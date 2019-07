Von Stephan Rechlin

Drei Männer aus Rheda-Wiedenbrück (34 Jahre alt), Gütersloh (28) und Harsewinkel (27) sind angeklagt, die Firma Tönnies an dieser Wiegestation um vier Millionen Euro betrogen zu haben. In 1788 Fällen sollen sie zwischen Januar 2016 und Januar 2019 jeweils zwei Tonnen mehr gewogen haben als der Firma Tönnies tatsächlich geliefert wurden. Dazu hatten sie der Anklageschrift zufolge die Lieferscheine polnischer Firmen akzeptiert und unterschrieben, von denen sie wussten, dass darauf ein höheres als das tatsächliche Anliefergewicht eingetragen worden war. Durch manuelle Veränderung der Gewichtsangaben an der Waage sollen sie Messdaten der jeweiligen Lkw-Lieferung um die jeweils fehlenden zwei Tonnen erhöht haben. Zwei der Angeklagten sollen dafür jeweils 100.000 Euro bekommen haben, einer 50.000 Euro. Wie der Betrug aufflog, dürfte im Prozess am Landgericht Bielefeld zu erfahren sein, der dort am Donnerstag, 25. Juli, um 11 Uhr in Saal 5 beginnt. Das Gericht setzt sechs Verhandlungstage an.