Von Wolfgang Wotke

Gütersloh (WB). Mehrere Bereitschaftspolizisten haben am Dienstagnachmittag ein Ladenlokal mit der Aufschrift »Café-Treffpunkt« an der Strengerstraße in Gütersloh gestürmt. Sie riegelten die beiden Eingänge ab. Ein Beamter hatte die gesamte Maßnahme per Video festgehalten.