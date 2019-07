Gütersloh (WB). Mit den Kreis-Mehrkampfmeisterschaften verabschiedete sich die heimische Leichtathletik in die Sommerferien. Für die beste Leistung im Gütersloher LAZ Nord sorgte dabei einer von mehreren Gästen: David Wagner vom VfL Repelen (Moers) bedankte sich für die Startmöglichkeit und qualifizierte sich mit 2.909 Punkten im Fünfkampf (Block Wurf) für die deutschen U16-Meisterschaften. Leider trat er ohne Konkurrenz an, denn der Top-Athlet der LG Kreis Gütersloh, Lukas Robers, musste verletzungsbedingt auf einen Start verzichten.

Leichtathletik-Kreis-Mehrkampfmeisterschaften Fotostrecke

Foto: Henrik Martinschledde

Der Harsewinkeler stellte sich aber als Kampfrichterhelfer zur Verfügung. Weil sich auch zahlreiche andere Mitarbeiter fanden, konnte sich Helge Hienz über einen reibungslosen Ablauf freuen. Der Kreisleichtathletikobmann gab aber zu, dass es eine »Herausforderung« sei, bei den vielen verschiedenen Wettkampfvarianten den Überblick zu behalten.

Während die Schülerklassen einigermaßen gut besetzt waren, fielen die Teilnehmerfelder in den Jugendklassen sehr dünn aus. Zahlreiche Athleten fehlten wegen Verletzung oder Ferien. So fielen die Wettkämpfe in der männlichen U20- und U18-Klasse aus.

Bei den U20-Frauen sicherte sich die Rietbergerin Franziska Rehkemper den Vierkampftitel mit 2.370 Punkten vor ihrer Zwillingsschwester Luisa (1.738 Pkt.). Die beste Einzelleistung zeigte die Meisterin mit 1,56 Meter im Hochsprung. In der U18-Klasse kam Hannah Baumjohann als Siegerin auf 1.962 Punkte. Die Wiedenbrückerin schaffte 1,44 Meter im Hochsprung und 17,59 Sekunden über 100 Meter Hürden. Ohne ihr Potenzial voll auszuschöpfen, sorgte die Rietbergerin Theresa Sobbe als W14-Siegerin im Block-Vierkampf Sprint/Sprung mit 2.360 Punkten für das beste Ergebnis der Schülerinnen. Die 1,53 Meter im Hochsprung und die 13,39 Sekunden über 80 Meter Hürden brachten ihr die meisten Punkte.