Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Parkbad-Pächter Franz-Josef Füchtenschnieder würde die Anlage von März 2019 gerne an seine Nichte Natascha Benteler übergeben. Die sei schon jetzt in die tägliche Arbeit eingebunden. Wapelbad-Betreiber Matthias Markstedt unterstützt diesen Wunsch mit dem Vorschlag, einen Förderverein als Parkbad-Träger zu gründen.

Die Stadt Gütersloh könne bei einer erneuten Ausschreibung einen gemeinnützigen Verein als Bedingung vorschreiben, schlägt Markstedt in einer Mitteilung vor. Auch das Wapelbad werde von solch einem Verein getragen. Der neue »Förderverein Parkbad e.V.« könnte in Absprache mit Franz Füchtenschnieder und Familie die Gastronomie des Parkbades so behalten wie sie sei. Der neue Förderverein verpachte die Gastronomie einfach an Natascha Benteler weiter und kümmere sich um das »Große und Ganze«. Matthias Markstedt: »Mit 13 Jahren Erfahrung um Wapelbeats und Schallgutachten, kenne ich mich mit Anwohner-Protesten aus.« Im Parkbad sei es unmöglich, nach 22 Uhr laute Musik zu spielen und selbst bis 22 Uhr gelten 55 Dezibel und nach 22 Uhr 45 Dezibel bis zum nächsten Anwohner. Ebenso lasse die Parkplatz-Situation keine größeren Feste zu. Das Ziel des neuen Fördervereins sei der Erhalt des Parkbades als kostenloses Angebot mit dem größten Planschbecken in Ostwestfalen-Lippe für Familien.

Stadtsprecherin Susanne Zimmermann weist darauf hin, dass es entgegen den Angaben Füchtenschnieders niemals eine vertraglich vereinbarte Öffnungszeit bis fünf Uhr morgens gegeben habe.