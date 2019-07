Die Razzia im Café Treffpunkt an der Strengerstraße ist offenbar ein Schlag gegen illegalen Drogenhandel gewesen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Carsten Borgmeier

Gütersloh (WB). Bei der Polizei-Razzia am Dienstagmittag in zwei benachbarten Cafés an der Strengerstraße ist es nach WESTFALEN-BLATT-Informationen um illegale Drogen sowie um mutmaßlich nicht angemeldete Spielautomaten gegangen.