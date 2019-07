Jahrelang passiert gar nichts und plötzlich fließt das Fördergeld in Strömen nach Gütersloh. Ist das der Vorteil, wenn Bürgermeister und Ministerpräsident dieselbe Parteifarbe haben?

Raphael Tigges: Das ist das Ergebnis jahrelanger, mitunter jahrzehntelanger Bohrarbeit im Landtag und dessen Gremien. Seit ich im Landtag bin, habe ich das Thema Bahnhof in der parlamentarischen Gruppe Bahn immer und immer wieder angesprochen. Der Generalbevollmächtigte der Deutschen Bahn ahnte schon, was kommt, wenn er mich nur sah. Parallel dazu fand die Deutsche Bahn heraus, warum es auf der Strecke Berlin - Köln in Höhe Gütersloh immer wieder zu Verspätungen kommt. Die Verknüpfung dieses Themas mit der TWE-Reaktivierung in der Beschlussvorlage an den Landtag hat auch mich überrascht. So ergibt sich plötzlich eine Riesen-Chance für Gütersloh.

Inwiefern?

Tigges: Mit dem Bau von zwei neuen Bahnsteigen bekommt der Tunneldurchstich zum Gleis-13-Areal einen Sinn. Auf dieser Seite der Bahngleise könnte in Zukunft der gesamte Fernbusverkehr abgewickelt werden. An der Kaiserstraße würde die Stadt dadurch mehr Platz für die Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes gewinnen. Der Haupteingang zur Innenstadt könnte in zehn Jahren ein völlig neues Gesicht bekommen.

Das hängt aber noch von vielen weiteren Bedingungen ab. Die Reaktivierung des TWE-Personenverkehrs bedeutet noch lange nicht, dass er auch genutzt wird.

Tigges: Ob die TWE-Reaktivierung zum Erfolg wird, hängt auch von einer vernünftigen Anbindung der großen Arbeitgeber an die Haltestellen ab. Kein Mitarbeiter von Arvato, Miele oder Mohn Media wird einen oder zwei Kilometer Fußweg in Kauf nehmen, nur um regelmäßig Bahn fahren zu können. Die Bustaktung muss ebenfalls so angepasst werden, dass nahtlose Übergänge ermöglicht werden. Wenn es gelingt, das Mansergh-Quartier mit dem dort geplanten Bildungscampus und den Wohnungen an die öffentlichen Verkehrsmittel anzubinden, bin ich allerdings sehr optimistisch.

Das ist wiederum von der Bereitschaft des Landes abhängig, den Gütersloher Fachhochschul-Studienort so stark zu fördern, dass er zu einem FH-Standort wird. Ist das gegenüber anderen Hochschulen überhaupt durchsetzbar?

Tigges: Diese Frage erörtern wir im Herbst in der Arbeitsgemeinschaft Hochschulen des Landtages, einem Runden Tisch, an dem die landesweiten Maßnahmen aufeinander abgestimmt werden. Die Karten der Fachhochschule stehen gut, sie genießt einen ausgezeichneten Ruf im Landtag und im Ministerium.

Für die großen, prestigeträchtigen Projekte gibt das Land Geld aus, nicht aber für eine vollständige Entlastung der Bürger von den Straßenausbaubeiträgen.

Tigges: Das stimmt nicht. Mit der Reform des kommunalen Abgabengesetzes müssen Anwohner für Straßenbaumaßnahmen, die vom jeweiligen Rat nach dem 1. Januar 2018 beschlossen wurden, nur noch 30 Prozent für eine Haupterschließungsstraße und 40 Prozent für eine Anliegerstraße dazu zahlen. Das ist ein Bruchteil der bisherigen Belastung. Die Stadt Gütersloh muss jetzt entscheiden, ob sie diese Finanzierungsvariante übernimmt oder nicht. Für den Gebührenausfall der Städte stellt das Land einen Ausgleichstopf zur Verfügung, der pro Jahr mit 65 Millionen Euro gefüllt ist.

Was sagen Sie Bürgern, deren Straßen vor dem 1. Januar 2018 saniert wurden?

Tigges: Dass wir einen Stichtag wählen mussten und eben das erste volle, schwarz-gelbe Regierungsjahr genommen haben.

Im neuen Kinderbildungsgesetz stellt die Landesregierung nur das zweite Kita-Jahr beitragsfrei, nicht die kompletten Kita-Jahre. Warum nicht?

Tigges: Weil wir uns zuerst um die von Eltern und Erzieherinnen angemahnten, drängendsten Probleme gekümmert haben. Pro Kindpauschale wird fortan eine zusätzliche Fachkraft-Stunde eingerechnet, deren Bezahlung an einen Index gekoppelt. Weitere Mittel werden zur Flexibilisierung von Öffnungszeiten bereit gestellt. Mit 1,3 Milliarden Euro ist die frühkindliche Bildung noch nie so hoch gefördert worden. Auf lange Sicht wird der beitragsfreie Kita-Besuch bestimmt auch noch kommen.