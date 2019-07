Wenn Klienten der Caritas Sucht- und Drogenhilfe sterben, führen Nicola Bals und ihre Kollegen auch mit Hinterbliebenen Trauergespräche. Bals gehört seit März zum Team der Sucht- und Drogenhilfe und arbeitet dort unter anderem im Café- und Servicebereich: »Erst kürzlich ist ein langjähriger Klient plötzlich verstorben, dessen Tod für andere Cafébesucher schmerzhaft war und sehr überraschend kam.« Bals gebe der Trauer Raum und Zeit: »Ansonsten kann es sein, dass versucht wird, Gefühle wie Angst und Traurigkeit mit Drogen zu betäuben.« So gehe es in diesen Gesprächen oft auch um die eigene Lebensführung und Selbstfürsorge.

Denn riskanter Alkohol- oder Drogenkonsum berge neben den direkten und akuten gesundheitlichen Risiken auch immer die Gefahr chronischer Folgeerkrankungen. Die Liste der möglichen Folgen des Drogenkonsums ist lang. Sie reichen von Herzschäden über Lähmungen, Nierenversagen und einer Schädigung des körpereigenen Abwehrsystems bis hin zur Zerstörung verschiedener Organe. Häufig komme für Betroffene der soziale Abstieg hinzu, verbunden mit scheiternden Beziehungen, Arbeitsplatzverlust oder sogar Obdachlosigkeit.

Rituale können helfen

Seit einigen Jahren nutzt das Caritas-Team den internationalen Gedenktag für verstorbene Drogenkonsumenten am 21. Juli, um mit Klienten nicht nur den Verstorbenen zu gedenken, sondern auch um ihnen Kompetenzen mit an die Hand zu geben und ihnen Mut zu machen. So gehe es in diesem Jahr um fünf verschiedene Rituale, die helfen können, mit Schmerz und Trauer besser umgehen zu können.

Beim ersten Ritual steht die bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben im Mittelpunkt. Nicola Bals: »Wenn ein lieb gewonnener Mensch verstirbt, geht es darum, das eigene Leben neu auszurichten.« Orientierung und Kraft könne man dabei aus dem eigenen Lebensweg schöpfen. Es gehe also darum, sich die eigenen Glücksmomente, die bisherigen Träume und Ziele wieder bewusst zu machen. Diese notiere man sich am besten auf einen Zettel und stecke ihn für den »Notfall« ins Portemonnaie. So könne man immer darauf zurückgreifen, wenn man es gerade brauche.