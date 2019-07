Der Betrieb des Gütersloher Parkbades muss neu ausgeschrieben werden. Pächter Franz-Jopsef Füchtenschnieder will seinen Vertrag im August kündigen. Foto: Carsten Borgmeier

Von Stphan Rechlin

Gütersloh (WB). Was war das noch für eine schöne Zeit, als die Rundum GmbH, Tochter der Arbeitslosenselbsthilfe (ash), das Gütersloher Parkbad betrieb. Alle Beschwerden über unmögliche Öffnungszeiten, schikanierende Nachbarn und Parkplatzmangel wurden mit Kritik an mutmaßlichen Organisationsmängeln des Betreibers gekontert: Die ash hatte ihren Laden eben nicht im Griff, darum klappt es auch nicht im Parkbad.

Jetzt, da auch Nachfolgepächter Franz-Josef Füchtenschnieder das Handtuch wirft, wird deutlich, dass die ash mit ihrer Kritik an den Rahmenbedingungen des Parkbad-Betriebes vollkommen recht hatte. Jeder, der einen auch noch so geringen Lebensunterhalt aus dieser Sozialbadeanstalt ziehen möchte, sollte sich in seinem Leben besser nichts anderes mehr vornehmen. Seit der Kritik der ash ist viel über das Parkbad beraten, aber nichts Gravierendes verändert worden.

Wer das Parkbad übernimmt, muss darlegen, wie er einen schlechten Sommer finanziell verkraften will. Seinen Angehörigen sollte Füchtenschnieder dieses Risiko lieber ersparen. Falls das Bad nicht zu einem weiteren Subventionsbetrieb der Stadt (oder ihrer Stadtwerke) werden soll, bleibt nur der von Matthias Markstedt vorgeschlagene Förderverein. Dem könnte es vielleicht sogar gelingen, private Spendengelder einzuwerben. Denn das wertvollste Kapital des alten Parkbades ist sein hoher Beliebtheitsgrad.