Von Carsten Borgmeier

Die Hobby-Imker Daphne und Bastian Seehaus (beide 41) warten nur noch auf wärmere Temperaturen. »Dann lassen sich die Bienen einfacher von ihren Waben trennen, in denen ja der Honig steckt«, erklärt das Gütersloher Ehepaar. Geschleudert werde dann aber zu Hause.

Im Mai hatten Daphne und Bastian Seehaus drei Bienenvölker mit insgesamt etwa 90.000 Tieren in 25 Metern Höhe auf dem Dach des Gütersloher Schauspielhauses platziert. Die Eheleute setzen sich schon seit Jahren in der Stadt für Nachhaltigkeit ein, sie veranstalten zum Beispiel auf dem Hof Kattenstroth an der Buxelstraße einen Wochenmarkt mit Angeboten nur aus der Region. Dort soll der Gütersloher Bühnenhonig dann auch angeboten werden.

Bühnenhonig vom Gütersloher Theaterdach Fotostrecke

Foto: Carsten Borgmeier

Die Idee, Bienen auf dem ohnehin nicht anderweitig genutzten Theaterdach zu stationieren, gehe allerdings auf Andreas Kimpel, städtischer Beigeordneter für Kultur und Bildung, zurück, betont Daphne Seehaus. Sie, die hauptberuflich bei Miele beschäftigt ist, und ihr Mann Bastian, ein Informatiker, hatten sich vor gut vier Jahren in Rietberg zu Imkern ausbilden lassen. Dieser Kursus habe zwölf Monate gedauert, berichtet die 41-Jährige.

Neben den drei Völkern auf dem Theaterdach kümmert sich das Ehepaar noch um sieben weitere Bienenstöcke, die an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet stehen. Von Kimpels Idee mit dem Bühnenhonig war das Ehepaar Seehaus sofort begeistert: »Die Stadt schafft mit diesem ungewöhnlichen Standort auf dem Theater einen Lebensraum für Honigbienen und wirkt so dem Bienensterben und der damit verbundenen Gefährdung der ökologischen Vielfalt entgegen«, meint Sebastian Seehaus. Dass die Bienen in 25 Metern Höhe ihr Zuhause haben, sei für die Tiere kein Problem, so der 41-Jährige.

Nahrung satt für Bienen in der Stadt

Nahrung gebe es reichlich rund ums Theater: »In der Stadt finden Bienen oft mehr Nektar als auf dem Land«, weiß Daphne Seehaus. Das liege daran, dass im ländlichen Umfeld häufig Monokulturen anzutreffen seien, wo kaum noch etwas blühe. »Zudem werden im Stadtgebiet kaum Spritzmittel eingesetzt.«

Der Weg zurück aufs Theaterdach sei den Bienen nicht zu weit. »In der Natur leben Bienen teilweise auch in hohen Bäumen«, berichtet Bastian Seehaus.

Bienen haben keine Angst vor der Höhe

»Der Stadthonig vom Theaterdach soll im wahrsten Wortsinn ein Botschafter des guten Geschmacks für Gütersloh werden«, unterstützt auch Bürgermeister Henning Schulz (46, CDU) das Projekt. Das Produkt nach Bio-Standard werde demnach zum Beispiel als Gastgeschenk dienen.

Das Ehepaar Seehaus rechnet bei der jetzt beginnenden Ernte mit einem Ertrag von etwa 100 Gläsern.

Weitere Informationen zum Gütersloher Bühnenhonig gibt es bei den Kultur Räumen unter Tel. 05241/864204 oder hier.