Im Kreis Gütersloh erkrankten im vergangenen Jahr 107 Menschen an Keuchhusten. Das waren weniger Fälle als in den Vorjahren 2017 (122) und 2016 (153). In diesem Jahr gab es bis Ende Juni jedoch bereits 85 gemeldete Erkrankungen. Das berichtet Stefanie Weier von der Krankenkasse IKK Classic. Sie hat dafür die Daten des Robert Koch-Instituts ausgewertet.

Hohe Ansteckungsgefahr

Keuchhusten (Pertussis) kann besonders für Säuglinge einen schweren Krankheitsverlauf nehmen. Angeschwollene Atemwege oder Atempausen können für sie lebensgefährlich sein. Keuchhu-stenbakterien verbreiten sich sehr leicht und die Ansteckung erfolgt oft über enge Kontaktpersonen, ohne dass diese sich dessen bewusst sind. Stefanie Weier: »Deshalb sollten Säuglinge und Kinder geimpft werden. Aber auch Erwachsene sollten sich impfen lassen.« Die Entscheidung, ob Eltern ihr Kind impfen lassen, könne ihnen niemand abnehmen, eine Impfpflicht gebe es nicht. Es sei jedoch wichtig, dass Eltern sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzten, zum Schutz ihrer Kinder und dem Dritter.

Impfung auffrischen

Die Ständige Impfkommission empfiehlt mit der Impfung ab dem zweiten Lebensmonat zu beginnen. In der Regel ist die Impfung Bestandteil eines Kombinationsimpfstoffes. Aufgefrischt wird sie im Alter von fünf bis sechs Jahren sowie im Jugendalter. Auch Erwachsene sollten die Impfung regelmäßig erneuern, da diese nicht ein Leben lang hält. Die Kosten trägt die Krankenkasse.

Hustenanfälle

Keuchhusten wird durch Tröpfchen-Infektionen übertragen. Die hochansteckende Krankheit kann mehrere Wochen bis Monate andauern. Anfangs kommt es zu Schnupfen, manchmal in Kombination mit Heiserkeit und Husten. Nach ein bis zwei Wochen entstehen heftige Hustenanfälle, die mit Erbrechen einhergehen und vier bis sechs Wochen dauern können.