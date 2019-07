Schützenfest St. Sebastianus Avenwedde Fotostrecke

Foto: Henrik Martinschledde

»In solch einer Situation muss man der Bruderschaft einfach helfen«, sagte Sunder später. Der 48-Jährige Industriemechaniker hatte zwar grundsätzlich mit der Regentschaft geliebäugelt, jedoch noch nicht in diesem Jahr. Das große Problem am Sonntagnachmittag in Avenwedde: Niemand anderes wollte das Regiment übernehmen. Die Schießpause dauerte eine gefühlte Ewigkeit. Nach einem Telefonat mit seiner Lebensgefährtin Sylvana Brummel (39) ging es jedoch ganz schnell. Sie gab am Telefon ihr grünes Licht und 15 Schüsse später – um 15.27 Uhr – hob Sunder die Reste des Vogels vom Boden auf und ließ sich ins Zelt tragen.

Freude herrschte am Montagabend auch noch bei den anderen erfolgreichen Teilnehmern des Vogelschießens am Vormittag. Da war es am Anfang nämlich recht schnell gegangen. Nach nur einer halben Stunde hatte der Vogel die Insignien an Patrick Kampe (Krone, 7. Schuss), Bruno Pollmüller (Apfel, 14. Schuss) und Dennis Austermann (Zepter, 24. Schuss) verloren. Auch die zweite Krone war kein Problem. Da der scheidende Kaiser Lawrence Geddes gebürtig aus Schottland kommt, hatte der Adler dieses Mal zwei Köpfe samt zweier Bedeckungen, die zweite in Form einer schottischen Distelkrone, die sich Sabine Dönnewald (12. Schuss) sicherte.

Nachdem Geddes und Mirko Tabbert dem Greif die Holzflügel gestutzt hatten, war aber Ruhe vorm Kugelfang. Zwischenzeitlich befürchteten Brudermeister Matthias Kampe und Oberst Uwe Buschsieweke, der Verein würde am Ende ohne neuen Regenten dastehen.