Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Der Laufsteg ist aus Wasser. Ihre Frühjahrs- und Sommerkollektion 2020 präsentiert die Gütersloher Mode-Designerin Annette Görtz diesmal in der Langen Foundation in Neuss – einem Kunst- und Ausstellungsraum auf einer ehemaligen Raketenstation.

Außergewöhnliche Präsentation, extravagante Kollektion – Annette Görtz behauptet sich seit 35 Jahren in einem hart von Preisen und Margen umkämpften Bekleidungsmarkt. Was Gerry Weber im großen Stil durchlitt, spürte die Görtz-Welsch Modedesign GmbH in kleinerem Ausmaß. Im vom bisherigen Turnus abweichenden Wirtschaftsjahr Mai 2016 bis April 2017 schrumpfte der Umsatz um 15,6 Prozent, der Jahresüberschuss um 55,5 Prozent. Im Gegensatz zum Weber-Konzern aber blieben die Gütersloher Zahlen mit 211.000 Euro schwarz. Diese Summe wurde komplett ins Unternehmen eingebracht und stärkt damit das Eigenkapital.

Einzelhandel verschwindet

Der Umsatzrückgang spiegelt die Absatzschwierigkeiten in Deutschland, der EU, aber auch in Drittländern wider. Alt eingesessene Einzelhandelsgeschäfte, prädestinierte Vertriebspartner eines durchdachten, konzeptionellen Modestils, schließen alters- oder marktbedingt, der beratungslose Massenmarkt im Internet stellt nicht immer eine Alternative dar.

Beispiel Frühjahr, Sommer 2020: Für die neue Saison ließ sich Annette Görtz vom 100-jährigen Bauhaus-Jubiläum inspirieren. Besonders charakteristisch innerhalb der Kollektion sind diesmal geometrische Formen und inte-grierte sowie aufgedruckte Vierecke. Sie lehnen sich an die Serie »Homages to the Square« von Joseph Albers an. Nach dessen Konstruktionsprinzip wurden drei- und vier-farbige Quadrate in jeweils unterschiedlicher Größe übereinander gelegt oder asymmetrisch ineinander verschachtelt. Der Teil eines Zitats von Paul Klee »Intuition is still a good thing« findet sich in einigen Modellen wieder und versucht, deren Trägerin an ihre emotionale Intuition zu erinnern.

Die Kulisse

Die zur Präsentation dieser Kollektion gewählte Kulisse ist das vom japanischen Architekten Tadao Ando entworfene Ausstellungshaus aus Beton, Glas und Stahl, welches die Sammlerin Marianne Langen zu ihrem wichtigsten Kunstwerk zählt. Eingepasst in die topografischen Gegebenheiten der umlaufenden Wälle und mit einem davor liegenden, großen Spiegelteich werden hier Kunst und Natur zu einer Synthese zusammengebracht. Trotz Regenschauer und Gewittervorhersagen vertraute die Designerin auf ihre Intuition – eine Stunde vor Showbeginn klärte der Himmel über Neuss auf. Begleitet von Sonnenstrahlen schweben Models im minimalistischen Ambiente über den Spiegelteich.