Von Dunja Delker

Gütersloh (WB). Hier gibt es keine Hanteln oder Medizinbälle. Isomatte und Baby reichen. Wenn Mama ihren Nachwuchs in die Luft streckt, gibt das mindestens genauso viele »Muckis« in den Armen wie das Stemmen von Gewichten.

Jasmin Wiese ist eine Teilnehmerin des Kurses »Fit mit Baby« im Klinikum Gütersloh. Dabei kommt ihr Sohn Malio nicht nur mit zum Fitness-Training, sondern ist auch ein Teil dessen. Sie trägt ihn bei den flotten Schritten zum Aufwärmen auf dem Arm oder trainiert ihre Bauchmuskeln bei »Situps« mit dem Junior auf den Oberschenkeln.

»Fit mit Baby« beruht auf einem Konzept von Rebecca Klaus. Die 25-Jährige hat selbst zwei kleine Kinder und möchte Mütter dazu ermutigen, nach der Geburt nicht nur an den Nachwuchs, sondern auch an sich selbst zu denken. Sie möchte Frauen unterstützen, nach dem Rückbildungskurs fit und motiviert zu sein und den Alltag mit Leichtigkeit zu genießen.

»Als ich meine beiden Kinder bekommen habe, ist mir aufgefallen, dass sich die meisten Mütter nach der Geburt nicht mehr wohl in ihrem Körper fühlen«, sagt die gelernte Handelsfachwirtin. »Sie haben nicht die Energie, das Durchhaltevermögen und oft nicht das Wissen, wie sie wieder zum Wohlfühl-Körper kommen.«

Rebecca Klaus hat ihre Leidenschaft für Sport und gute Ernährung zum Beruf gemacht und nach der Elternzeit per Fernstudium eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin und Ernährungsberaterin gemacht. Sie hat ein Konzept entwickelt, das hilft, Fitness und gesunde Ernährung einfach in den Familienalltag zu integrieren, um körperlich wieder fit zu werden.

»Dazu gehört auch, mal egoistisch zu sein«, betont Rebecca Klaus. Deswegen gibt sie nicht nur Fitness-Kurse für Mütter mit ihren Babys, sondern lädt auch zum Mama-Frühstück oder Moms-Day ein, bei dem der Nachwuchs bewusst zuhause bleibt. Dort stehen neben gesunder Ernährung auch Vorträge auf der Tagesordnung. »Viele Mütter glauben, ihre Schlappheit hängen mit Schlafmangel und Stillen zusammen. Doch das sind häufig nicht die einzigen Gründe«, sagt die Rietbergerin. Bewegung und eine gute Ernährung (wenig Zucker, wenig Weißmehl) könnten das Wohlbefinden schon deutlich steigern. »Ernährung hat einen riesigen Einfluss auf unsere Energie«, sagt sie.

Sieben Merksätze für Mamas Wohlbefinden Rebecca Klaus hat sich vor etwa einem Jahr mit »Eat Fit Life« selbstständig gemacht. Sieben Tipps gibt sie Müttern mit auf den Weg: 1. Du bist es wert, Dich wohlzufühlen! 2. Sieh das Leben jeden Tag positiv! 3. Finde Zeit, für Dich allein (auch wenn es nur fünf Minuten am Tag sind)! 4. Lass Dich nicht von Stress und Umständen kontrollieren! 5. Etabliere eine gesunde Ernährung! 6. Bring Bewegung in deinen Alltag! 7. Genieße ohne Stress und schlechtes Gewissen! Wer sich auf der Website für den Newsletter anmeldet, erfährt Näheres zu diesen sieben Schritten in einem kleinen E-Book.

»Abstand vom Alltag« ist auch das, was Jasmin Wiese bei Mama-Fitness bekommt. Wer hier mitmacht, sollte den Rückbildungskursus bereits hinter sich haben. Dennoch nimmt Rebecca Klaus Rücksicht auf ihre Teilnehmerinnen. Wer noch nicht hüfen kann, bewegt sich einfach flott auf der Stelle. Aber keine Sorge, Beckenbodengymnastik gibt‘s später auch noch.

Und die Kleinen krabbeln und rollen nicht nur herum oder schließen neue Bekanntschaften. Sie sind Fitnessgerät oder genießen es, wenn Mama sich bei »Planks«, der Unterarmstütze, über sie beugt und ihnen die volle Aufmerksamkeit schenkt. Und während die kleinen zufrieden strahlen oder jauchzen, motiviert Rebecca Klaus: »Das geht noch etwas flacher, haltet den Bauch angespannt!«

Rebecca Klaus gibt ihre Kurse in Gütersloh, Bielefeld oder auch an der frischen Luft, auf dem Gelände der Landesgartenschau in Rietberg. Aber sie möchte ihr Konzept nicht nur an Frauen in der Region weitergeben. »Ich möchte die Mamawelt revolutionieren«, sagt sie überzeugt. Deswegen zeigt sie ihre Workouts beispielsweise auch auf Youtube.