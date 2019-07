Von Carsten Borgmeier

Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet

Seit fast einem Jahr ist die 34-Jährige mit einer halben Stelle im Büro der Bürgerinformation Gesundheit und Selbsthilfe-Kontaktstelle (Bigs) in der Gütersloher Stadtbibliothek an der Blessenstätte 1 vertreten. Möglich gemacht hat das ein landesweites Förderprojekt, das zunächst auf zwei Jahre befristet ist und nicht nur die Personalkosten übernimmt.

»Für niemanden ist es mehr ein Geheimnis, dass die Bevölkerung Deutschlands zunehmend altert«, sagt die gelernte Krankenschwester und Gesundheitswissenschaftlerin, »das Alter bringt nicht selten mehrere Krankheiten mit sich, die mit Pflegebedürftigkeit einhergehen.« Perschin weiter: »Zumeist wird die Pflege im häuslichen Umfeld von Angehörigen übernommen, die dann oft selbst Hilfe und Rat benötigen.«

Kreisweit vernetzt

Genau da will Perschin die richtigen Antworten geben: Die 34-Jährige ist kreisweit vernetzt und kennt die Selbsthilfegruppen für pflegende Angehörige. Die Aufgabe der gebürtigen Kasachin ist es, Interessierte zu den Gruppen zu vermitteln und auch neue mit ins Leben zu rufen. Zwei Selbsthilfegruppen, in Steinhagen und Gütersloh, habe sie bereits mit gegründet, drei weitere (in Versmold, Rietberg, Verl) seien in Vorbereitung, so Perschin.

»Für pflegende Angehörige ist es wichtig, mit anderen Betroffen ins Gespräch zu kommen. Sie schätzen es, sich auszusprechen, sich auszutauschen, das entlastet«, weiß die Koordinatorin. Wie lässt sich eine Haushaltshilfe beantragen, wo gibt es Kurzzeit-Pflegeplätze, welche finanziellen Mittel können bei den Ämtern beantragt werden? Diese und weitere Fragen weiß Irina Perschin zu beantworten. Zu ihrem Netzwerk zählt sie dabei nicht nur die Selbsthilfegruppen, sondern auch die Pflegeberater bei den Kommunen, bei der Diakonie und den ambulanten Pflegediensten im Kreisgebiet. Irina Perschin, die mit einer halben Stelle auch noch im Klinikum Gütersloh tätig ist, ist unter Tel. 05241/822104 erreichbar.