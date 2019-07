Afrika im Aufbruch: Während einige Staaten in Krieg und Elend versinken, hat sich in anderen Ländern des Kontinents das Bruttosozialprodukt seit dem Jahr 2000 verdreifacht. Hier sucht Bertelsmann Investitionschancen. Foto: dpa

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Schon die Zusammenarbeit der Bertelsmann SE mit der marokkanischen Saham-Gruppe in den weltweiten Callcenter-Geschäften war eine Überraschung. Bertelsmann und Afrika? Was verspricht sich der Gütersloher Medienkonzern von einem Kontinent, dessen Bild von Hunger, Gewalt, Korruption und Vetternwirtschaft geprägt ist?

Afrika – das sind 54 Einzelstaaten mit 1,2 Milliarden Menschen aus tausenden verschiedenen Ethnien. Das ist Kupfer aus Sambia und dem Kongo, Diamanten aus Botswana, Öl aus Angola, Gold aus Südafrika. Und jede Menge Regime, die sich mit den Einnahmen aus diesen Geschäften eine Regierung, einen Verwaltungsapparat und eine Armee zusammenkaufen, um damit so lange wie möglich vom Rohstoff-Reichtum zu profitieren. An eng gezogenen Territorial-Grenzen erheben sie oder andere Banden hohe Abgaben und Zölle. Sobald sich Menschen gegen das dadurch erzeugte Elend wehren, statt nach Europa zu flüchten, erreichen uns die Bilder schlimmster Gräueltaten und Kriege.

Kooperation mit Digitalfonds

Doch wie investiert man in Ländern und Regionen, die einem weitgehend fremd sind? Deren Kultur und Märkte man kaum kennt? Wie lassen sich unter diesen Bedingungen attraktive Start-ups identifizieren? In einem ersten Schritt setzt Bertelsmann Investment auf das Know-How und das Netzwerk derjenigen, die diese Region bereits gut kennen. Für den Eintritt in die Märkte afrikanischer Staaten setzt Bertelsmann auf Partech Africa, einen jungen Digitalfonds des französischen Investors Partech – ein Vorgehen, dass sich bereits in Asien, Indien und Brasilien bewährt hat. Der Partech-Africa-Fonds wurde Anfang 2018 aufgelegt und verfügt über 125 Millionen Euro Investitionskapital, bereitgestellt von einer ganzen Reihe öffentlicher und privater Institutionen, darunter die Kreditanstalt für Wiederaufbau.

Gute Chancen

Die Chancen für Partech Africa werden als sehr gut betrachtet, trotz politischer und wirtschaftlicher Risiken in einzelnen Ländern. So hat sich das Bruttosozialprodukt des Kontinents seit der Jahrtausendwende verdreifacht. Bei der Bertelsmann SE ist Shobhna Mohn für strategische Investitionen in Wachtsumsregionen zuständig: »Die Digitalisierung und die Kaufkraft nehmen in vielen Ländern Afrikas kontinuierlich zu – das bietet großes Wachstumspotenzial.« Partech Africa versteht sich zwar als gesamtafrikanischer Fonds, fokussiert sich jedoch auf die wirtschaftsstarken Staaten Nigeria, Kenia und Südafrika. Zusätzlich können Investitionen in Ghana, der Elfenbeinküste, Kamerun, Senegal, Tansania und Uganda erfolgen.

In zwei Unternehmen investiert

In zwei Unternehmen hat Partech bereits investiert: Zum einen in die Vertriebsplattform »Trade Depot« in Nigeria und zum anderen in das südafrikanische Unternehmen Yoco, einen Experten für elektronisches Bezahlen. »Trade Depot« ist eine Vertriebsplattform, die das Ziel hat, die Lieferkette im städtischen Einzelhandel zu optimieren und zu digitalisieren. Große Konsumgüterproduzenten sollen so einen besseren und schnelleren Zugang zu den vielen kleinen Läden in afrikanischen Staaten erhalten. Das südafrikanische Unternehmen »Yoco« ermöglicht elektronisches Bezahlen im Einzelhandel. Rund 75 Prozent aller Südafrikaner besitzen eine Kreditkarte, aber nur sechs Prozent der Händler akzeptieren sie als Zahlungsmittel.