Unter dem Oberbegriff »Geschichte konkret« wird im von der Westermann-Gruppe aufgelegten Lehrbuch »Zeiten und Menschen 1« auf zwei Seiten das mittelalterliche Fest Anno 1280 auf dem Rittergut Kruse zu Gütersloh-Isselhorst in den Lehrplan integriert. Der ehemalige Direktor des Städtischen Gymnasiums Gütersloh, Dr. Siegfried Bethlehem, ist einer der Mitautoren des Lehrbuches. Zusammen mit seinen Enkeln besuchte er das elfte gräfliche Fest und war von der Vielfalt der Heerlager und dem Einblick in das mittelalterliche Leben begeistert. Er schlug vor, das Markttreiben den Geschichtsunterricht aufzunehmen und fand Gehör. In einer Auflage von 50.000 Exemplaren wird das Ritterfest Einzug in die Gymnasien des Landes Nordrhein-Westfalen halten.