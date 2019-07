Gütersloh (WB). Trockenheit, Hitze, drohende Wasserknappheit: In vielen Regionen rufen die Kommunen zum sparsamen Umgang mit Wasser auf. In Gütersloh dagegen ist die Versorgungssituation bislang entspannt geblieben.

Mit leistungsfähigen Förder-, Aufbereitungs- und Speicheranlagen sorgen die Stadtwerke Gütersloh dafür, dass auch in außergewöhnlich langen Hitzepe-rioden rund um die Uhr sauberes Trinkwasser aus den Wasserhähnen der Gütersloher fließt.

Erst Dienstag und Mittwoch, 23. und 24. Juli, verzeichnete das heimische Versorgungsunternehmen bei Temperaturen von mehr als 30 Grad Celsius Trinkwasserabgaben in Höhe von 17,6 beziehungsweise 19,5 Millionen Liter. Noch mehr Trinkwasser entnahmen die Gütersloher etwa am 24., 25. und 26. Juni dieses Jahres mit jeweils mehr als 20 Millionen Liter täglich. Dr. Mechtild Meier, Leiterin Technik und Erzeugung bei den Stadtwerken Gütersloh: »An den heißen Juni-Tagen haben wir sogar den Tagesspitzenwert aus dem vergangenen Jahr überschritten, der bei rund 19,6 Millionen Liter liegt.« Dass die Versorgung problemlos gewährleistet werden könne, liege auch an dem nassen Winter des Vorjahres: »Der Grundwasserstand war auf einem guten Niveau.« Obwohl der vergangene Winter milder und trockener war als der vorherige, sieht Dr. Mechtild Meier auch in diesem Sommer keine Probleme auf die Gütersloher zukommen: »Wir fördern unser Trinkwasser aus dem Grundwasser. Von dieser riesigen vorhandenen Gesamtmenge entnehmen wir nur einen vergleichsweise kleinen Teil.«

Wasser stammt aus drei Gebieten

In den Sommermonaten Juli, August und September 2018 habe man mehr als 1,5 Milliarden Liter Wasser aus dem Grundwasser entnommen. Knapp 770 Millionen Liter davon wurden im Wasserwerk Quenhorn an die Oberfläche gefördert. »An unsere Kapazitätsgrenzen sind wir damals nicht gestoßen«, sagt Dr. Meier.

45 Kiesschüttungsbrunnen fördern das Wasser in den Gütersloher Gewinnungsgebieten Quenhorn, Nordrheda-Ems und Spexard an die Oberfläche. Die Brunnen der Stadtwerke reichen dabei bis zu 25 Meter in die Tiefe. In sogenannten Schnellfilter-Anlagen werden aus dem Grundwasser In-haltsstoffe wie Eisen und Mangan herausgefiltert. Für den Menschen wichtige Mineralien wie Calcium und Magnesium bleiben erhalten. Anschließend wird das saubere Trinkwasser in den drei großen Reinwasserbehältern gespeichert. Diese fassen jeweils bis zu vier Millionen Liter Trinkwasser. »Mithilfe der Reinwasserbehälter gewährleisten wir eine sichere Trinkwasserversorgung – rund um die Uhr, zu jeder Jahreszeit«, erklärt Dr. Meier.

In den Nachtstunden füllten sich die großen Behälter wieder auf. Die Stadtwerke versorgen über rund 20.000 Hausanschlüsse täglich mehr als 81.000 Menschen im Stadtgebiet mit Trinkwasser. Im Durchschnitt verbraucht jeder Mensch täglich rund 124 Liter.