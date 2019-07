Der Kühler steht im Wald, der Radweg bleibt frei. Rolf Wittkamp zeigt für die Falschparker am Parkbad Verständnis. Foto: Stephan Rechlin

Von Stephan Rechlin

Gütersloh (WB). Alle Parkplätze am Parkbad sind besetzt. Die kleine Lichtung, die Landwirt Klessmann an der Parkstraße freundlicherweise frei hält, ist ebenfalls zugeparkt. Alle weiteren Besucher, die das Parkbad am Abend mit dem Auto aufsuchen, suchen sich irgendwo eine Lücke.